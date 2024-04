Adiós a la Silla Azul de Pasapalabra: cambios en el programa tras la salida de Pablo Díaz

Semana de cambios y emociones en Pasapalabra. ¡Moisés ha vuelto" Además, ha demostrado en El Rosco que sigue en forma tras la ausencia por la que tuvo que ser sustituido por Pablo Díaz.

De esta forma, Pasapalabra ha recuperado la normalidad en el duelo de Moisés contra Óscar y eso incluye el bote, que regresa a la cantidad en la que se quedó tras su último empate: 1.708.000 euros.

Los dos concursantes han competido por ese premio en un Rosco que tampoco era uno más: ¡es el número 1.000! Tantos como programas en la etapa que se inició en mayo de 2020 en Antena 3. Para celebrarlo, Roberto Leal ha anunciado un torneo especial y el equipo ha regalado a los espectadores un vídeo con sus mejores tomas falsas.

Roberto Leal ha querido dar la bienvenida al riojano, subrayando que "se le ha echado de menos" y preguntando a Moisés cómo estaba. "Pues bien, quiero dar las gracias al equipo de urgencias del hospital Ramón y Cajal y al equipo de Pasapalabra que habéis sido increíbles conmigo".

Sin Silla Azul

Pablo Díaz, quién se hizo con un bote de 1,8 millones tras ganar el programa (el segundo más alto de la historia del concurso, por detrás de los 2,2 de Rafa) ha sido el sustituto de Moisés estos días que ha estado convaleciente. Pese a todos sus conocimientos y a ser un experto del programa, el estar más desentrenado que su rival le ha pasado factura frente a un peso pesado como Óscar que le ha enviado a la Silla Azul los días que ha estado en antena.

Con la vuelta de Moisés, evidentemente no ha habido silla azul y Pablo Díaz ha abandonado el concurso para dejar sitio a los dos rivales. Roberto Leal ha querido anunciar su participación durante estos días y le ha mandado un mensaje cargado de cariño.

1.000 programas

Desde hace casi cuatro años, se ha convertido en una cita ineludible. Los espectadores ya no se imaginan una tarde sin Pasapalabra y sin Roberto Leal, una pareja de programa y presentador perfecta que les ha llevado a una efeméride mágica: ¡cumplen 1.000 programas!

"Se ha convertido en una bendita rutina", asegura Roberto. El sevillano nos concede una entrevista muy personal, en la que se muestra feliz por estar "cada tarde acompañando a muchísima gente y rodeado de tanto talento". "No me imaginaría mi propias tardes sin Pasapalabra", confiesa.

Él disfruta de cada jornada de rodaje. Llega "tempranito", aunque después de los invitados y de los propios concursantes. Primero pasa por maquillaje, le peinan "un poquillo" y "ya a grabar". Eso sí, ha hecho un trabajo previo en casa leyéndose los guiones.

El tema de la dicción siempre ha generado mucha curiosidad. "Piensa que son casi trabalenguas", comenta sobre las preguntas de las pruebas. Todo requiere de mucha preparación, aunque también ayuda la experiencia. Por eso, al echar la vista atrás hacia los inicios, Roberto recuerda "muchos más nervios que ahora". Por eso, menciona la extraordinaria ayuda que recibió del equipo: "Me llevaron de la manita, me sentí muy protegido desde el principio con ellos y sigo igual, cualquier costa que necesite siempre están ahí". Ahora, tras mil programas, Pasapalabra tiene el sello personal del sevillano. "No sé si el programa lo hago mío o yo me amoldo al programa", afirma sobre esta simbiosis. "Creo que la gente se divierte contigo y se entretiene si eres lo más parecido a la vida real, eso normaliza mucho y hace más amable si cabe el concurso", opina.