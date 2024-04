Chayo Mohedano acusa a Kiko Hernández de inventarse un cáncer y lo acusa de maltratador: "Te quitarán la custodia de tu hijo".

Kiko Hernández sigue alejado del foco televisivo, pero eso no le evita para seguir estando al pie de la polémica en el mundo del corazón. La última de las discusiones que ha tenido se ha producido con Chayo Mohedano, protagonizando ambos un cruce de acusaciones de lo más tenso. Kiko Hernández, desde que abandonó Sálvame por el fin del programa, se ha mostrado muy activo en redes, mostrando sus proyectos y comentando diversos temas de actualidad.

En una de sus últimas publicaciones, Kiko Hernández compartió un video en el que se podía ver una actuación musical de Chayo Mohedano. El tono del mensaje no era, ni mucho menos, de apoyo sino que lo publicó en un tono de mofa que no sentó nada bien a Chayo Mohedano. Poco tiempo tardó en responder la hija de Rosa Benito, que atacó de forma directa al excolaborador.

"A mí se me cae el micrófono y tú eres capaz de inventarte un cáncer de páncreas, ser condenado y, a día de hoy, presentar un evento contra el cáncer en Cullera", señaló en su cuenta de Instagram. Unas acusaciones que llegaban después de que Kiko presentase un desfile de moda benéfico contra el cáncer. En el año 2020, el Tribunal Supremo decretó culpable a Kiko Hernández de mentir acerca de tener un cáncer de páncreas para tomarse unas vacaciones.

Pero el tema no quedó ahí y Chayo Mohedano lanzó una segunda acusación, también muy grave. "Maltratador", anunciaba en sus redes sociales. Este segundo ataque fue la gota que colmó el vaso para que Kiko Hernández, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Pero antes, la artista seguía compartiendo comentarios y mensajes de Kiko. "Lady Chayo, ¿has pensado en pedir una paga de minusvalía? No tienes que presentar papeles, con decir 'Buenos días' te la dan", señalaba un mensaje privado del periodista.

Entre todos los mensajes que mostró Mohedano, se vieron acusaciones por parte de Kiko hacia la expareja de la artista, Antonio Tejado, actualmente en prisión preventiva por una supuesta relación con el asalto a casa de su tía María del Monte. "Encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado. Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes", era una de las frases que le mandaba Kiko.

El periodista también insinuaba presunta violencia de género de Tejada a Mohedano. "Tu madre me contó que tú le dijiste que Antonio Tejado te maltrataba y que ibas con morados a la televisión. ¿Eso no lo denunciaste? No lo entiendo", añadiendo más información. "Está muy feo que María del Monte te pase información a ti y a tu madre de Antonio y su familia y lo vayas contando a todo el que lo quiera escuchar". Por el momento, la guerra está abierta y habrá que ver en qué termina.