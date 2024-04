Primero Kiko Hernández y ahora... Omar Montes: la aparición que pilla por sorpresa en Supervivientes

Tras la salvación de Marieta Díaz, uno de los tres nominados, Claudia Martínez, Javier Ungría y Mario González, se convierte en el quinto expulsado de esta edición de Supervivientes. Antes de anunciar la decisión de la audiencia, tiene lugar una ceremonia de salvación en el mar que reduce el duelo a solo dos candidatos.

Además, tras la unificación de los supervivientes de Playa Limbo con los de Olimpo y Condena, tiene lugar un nuevo juego de localización, que determina las diferentes condiciones para la supervivencia de cada equipo.

La sorpresa de Omar Montes

El cantante Omar Montes ha reaccionado a la noticia de que Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio cumplen 5 años juntos desde aquella edición mítica de 'Supervivientes'. Aquella temporada marcó muy buenos momentos, no solo para los protagonistas, sino también para los espectadores del programa.

Todos esos momentos se han quedado para siempre en el recuerdo y es historia de la televisión. Algunos de esos momentos los protagonizaron Violeta y Fabio al comenzar una bonita relación en Honduras. A pesar de que el resto de sus compañeros no se creían demasiado el amor que había entre los dos, con el tiempo se ha podido comprobar que ambos siguen muy enamorados y con dos hijas en común.

Violeta y Fabio han compartido la publicación del cantante y le han respondido. Por un lado, ella le ha puesto que regresaría a Honduras para celebrar un evento mítico: "Algún día, para la despedida de solteros", ha comentado Violeta entre risas. En cambio, Fabio ha comentado que quiere volver allí junto a Omar: "Ojalá", le ha respondido el influencer al ganador de 'SV'.

Además, en la publicación que ha subido Telecinco recordando el aniversario de la pareja, el cantante también ha reiterado que quiere volver a la isla junto a ellos para volver a vivir lo mismo. Omar Montes también ha dicho que los quiero mucho: "Los amo demasiado", ha comentado en el post.

El susto de Laura Matamoros

Y eso que la vida en 'Supervivientes' cambia constantemente. El temporal es clave para que la convivencia sea tranquila o se convierta en un auténtico huracán. Pero lo que no esperaba Laura Matamoros es que recibiese una visita nocturna y fuese atacada sin piedad.

Laura Matamoros despertó en Playa Limbo y se quedó sin palabras al ver lo que le había ocurrido. De hecho, le pregunta a Arantxa del Sol ayuda: "¿Tengo algo en el ojo? Que no lo puedo abrir...". La compañera, al mirarle a la cara, alucina: "Uy, ¡pues tienes un picotazo!". "Para variar me ha tenido que picar un bicho, a mí, ¡todos a mí!", se enfada la concursante mientras se tumba en la arena. Kiko Jiménez ve el ojo de la concursante y no puede esconder su sorpresa: "Dios, lo tienes hinchadísimo, estás con el ojo de pipa".

La concursante, dejando las bromas a un lado, confiesa a sus compañeros que "no puedo abrir el ojo, me pesa muchísimo". "Me duele el ojo", termina diciendo sobre lo que le había ocurrido mientras dormía junto a Kiko Jiménez y Arantxa del Sol.