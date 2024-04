Intervención médica a Laura Matamoros: "Dios, lo tienes hinchadísimo, el ojo de pipa"

La vida en 'Supervivientes' cambia constantemente. El temporal es clave para que la convivencia sea tranquila o se convierta en un auténtico huracán. Pero lo que no esperaba Laura Matamoros es que recibiese una visita nocturna y fuese atacada sin piedad.

Laura Matamoros despertó en Playa Limbo y se quedó sin palabras al ver lo que le había ocurrido. De hecho, le pregunta a Arantxa del Sol ayuda: "¿Tengo algo en el ojo? Que no lo puedo abrir...". La compañera, al mirarle a la cara, alucina: "Uy, ¡pues tienes un picotazo!".

"Para variar me ha tenido que picar un bicho, a mí, ¡todos a mí!", se enfada la concursante mientras se tumba en la arena. Kiko Jiménez ve el ojo de la concursante y no puede esconder su sorpresa: "Dios, lo tienes hinchadísimo, estás con el ojo de pipa".

La concursante, dejando las bromas a un lado, confiesa a sus compañeros que "no puedo abrir el ojo, me pesa muchísimo". "Me duele el ojo", termina diciendo sobre lo que le había ocurrido mientras dormía junto a Kiko Jiménez y Arantxa del Sol.

Repesca

Los expulsados de 'Supervivientes' se han llevado una gran sorpresa en la última gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. El presentador comunicaba que tenía un mensaje para Laura Matamoros, que seguía desterrada en Honduras tras su expulsión esperando a volver a España, y a Kike Calleja, Lorena Morlote y Rocío Madrid, que estaban en el plató del programa. Con muchos nervios, los exsupervivientes estallaban de emoción ante el anuncio de... ¡la repesca!

Laura Matamoros comenzó la gala emocionada la noche diciendo que tenía ganas de volver a casa pero también muchas dudas por seguirse encontrando en Honduras desde su expulsión el pasado domingo. "No encontramos billete de avión para ti. Han subido los precios", bromeaba Carlos Sobera. Después, la influencer expresó cómo se sentía. "Mi sentimiento verdadero es que hemos recibido siempre en Playa Limbo a todo el mundo para que todos salgan con una gran sonrisa y siendo mejores supervivientes y me ha dado rabia quedarme a las puertas de vivir una experiencia un poco más completa. Me encantaría quedarme", argumentó, al borde del llanto por los nervios de seguir esperando la causa por la que seguía en los Cayos Cochinos. Momentos más tarde, Carlos Sobera anunciaba que Laura Matamoros, Kike Calleja, Lorena Morlote y Rocío Madrid tendrán la oportunidad de volver como concursantes a 'Supervivientes', pero la decisión está en manos de la audiencia.

En primer lugar, todos aceptaron la propuesta. Incluso llegaron a 'discutir' entre ellos por esa extraordinaria oportunidad, a la que no pueden optar Carmen Borrego y Zayra Gutiérrez porque "abandonaron por prescripción médica y, por tanto, no pueden volver", explicó el presentador.

No obstante, en la repesca también se le dará la opción de seguir en el concurso al próximo expulsado, cuyo nombre conoceremos a partir de la resolución final de la nominación de la semana en la gala con Jorge Javier Vázquez.

"Tras su respuesta, vamos a abrir una votación express que se va a resolver esa misma noche entre los cinco expulsados. Uno de vosotros, el que el público elija, volverá a la aventura", desvelaba Carlos Sobera.