Desahucio del hijo de Carmen Borrego: el drama de la pareja tras la traición a su madre

Malas noticias para Paola Olmedo que, según hemos conocido esta tarde en 'TardeAR' gracias a la periodista Silvia Taulés, su casero no estaría dispuesto a renovarle el contrato de alquiler de la casa donde vive actualmente con sus tres hijos.

Una información delicada y que habrían dejado devastada a la todavía mujer de José María Almoguera. Sin embargo, su rostro parece decir lo contrario. Las cámaras de Europa Press se han desplazado hasta su local de belleza y le han preguntado por ello, obteniendo por su parte una reacción sorprende.

Con semblante serio y sin querer hacer ninguna declaración como nos tiene acostumbrados, la todavía nuera de Carmen Borrego cerraba su negocio y se dirigía hasta su vehículo mientras escuchaba dicha información.

Con un gesto de incredulidad, Paola se ha metido en su coche y ha dado un portazo para dejar de escuchar las preguntas de la reportera y así evitar responder a ninguna de las cuestiones que están en el aire tras su sonada separación con José María.

Al parecer, Olmedo estaría pasando por uno de los momentos más complicados de su vida tras su ruptura y posterior polémica con el clan Campos y solo tendría el apoyo incondicional de su madre y su hermana, quienes no se han separado de su lado ni un solo momento estos días.

¿Por qué tiene que dejar su casa Paola Olmedo?

Según esta información, no es que haya sucedido algo, pero el contrato de alquiler se ha acabado y no trascienden los motivos de que no se lo renueven: "No saben si lo quiere vender o quiere ir a vivir el propietario o su familia". Eso sí, sabe que los vecinos de la comunidad se habrían quejado por la presencia de la prensa en las inmediaciones de su casa.

Por lo demás, Paola parece decidida a continuar adelante con la separación y cuenta con el apoyo de su madre y su hermana.

Mientras tanto, según Leticia Requejo, José María estaría viviendo con la amiga que ya se mencionó y que para él es "como una hermana". De hecho, comentaba que también vivió con ella en su anterior separación.