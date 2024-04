El enfrentamiento entre la mujer de Ángel Cristo y Carmen Borrego en el plató de Supervivientes: "Estaba que se moría"

Pocas dudas quedan acerca del papel que está jugando Ángel Cristo en esta edición de Supervivientes. El concursante se ha convertido por méritos própios en el villano de la edición, algo que lejos de cabrear o enfadar a la audiencia, está sirviendo de aliciente para ver como se desenvuelve en Honduras. El hijo de Bárbara Rey cuenta con el favor del público, que lo ha salvado en más de una ocasión para asegurar su continuidad en el programa.

Dentro de la isla cuenta con muy pocos aliados y grandes enemigos. En las últimas imágenes se le ha visto mantener discusiones con Marieta o Miri. También ha perdido el apoyo de sus compañeros más cercanos, como fue el caso de Arantxa del Sol, que de un día para otro pasó de tener una buena relación con Cristo a no poder ni verlo. Los motivos son desconocidos por el momento.

A miles de kilómetros, en Madrid, el aprecio al concursante tampoco es mucho mayor, con excompañeros suyos hablando de cómo es su actitud. La última en hacerlo ha sido Carmen Borrego, que le ha reprochado que no ayude en las tareas por los problemas médicos que tiene. A su parecer, estas dolencias son exageradas y no puede ser entendible por parte de la dirección.

"Es que no puede decir que no se puede mover con la espalda y luego bailar flamenco. Me creo una cosa o me creo la otra. Las dos cosas no me coinciden", fue el comentario de Borrego que hizo saltar al momento a Ana Hermida, novia de Ángel Cristo. "Señora, déjeme decirle que yo puedo mostrar el parte médico. Yo quiero que usted muestre el parte médico que va de plató en plató y estaba (en la isla) que se moría", fue la contestación directa de la defensora de Cristo, que dejó enmudecida a Borrego.

A la vuelta de la publicidad, Jorge Javier quiso retomar el enfrentamiento, que no había hecho nada más que empezar. "Ana, ¿todo bien con Carmen? ¿Os habéis saludado durante la publicidad?", preguntó el presentador. "¿Para qué? No entiendo para qué", respondió Ana que quiso dejar un segundo recado a Borrego. "Ella hizo su concurso, nos estafó a toda España, está aquí sentada y fue a la isla a lo que mejor se le da, que es ir a poner a la gente tocando las palmas".

"Eso lo dices por Kike, ¿no?", quiso indagar Jorge Javier, metiendo en la conversación a Kike Calleja. Ana, por su parte, no pisó el freno y continuó con las acusaciones. "Por muchos, porque se quedó esa contaminación allí". A Kike Calleja no le quedó otra que darse por aludido y saltar ante las acusaciones. "Efectivamente, allí está lo que dices tú. La contaminación está allí", añadiendo para cerrar el tema. "Y tú preparándote montajes para cuando salga tu novio. Hombre, ellos tienen sus cosas pactadas, que lo sabemos todos".