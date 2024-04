Jorge Rey envía un mensaje a Pedro Sánchez tras su polémico vídeo: "Te paso mi número de cuenta y yo encantado"

El problema de la sequía preocupa a toda España, sobre todo a las zonas que más la están sufriendo como Cataluña y el Levante español. Jorge Rey suele publicar vídeos en el que hace predicicones sobre la semana que entra y el fin de semana, e incluso se moja con la llegada d egrandes eventos como Semana Santa, recientemente. No osbatnte, ahora ha publicado un comentario que se acerca más a una "teoría conspirativa", como señala alguno de sus followers que a una predicción científica real. "Emiratos Árabes Unidos lleva a cabo varios proyectos para aumentar las precipitaciones en el país, además del uso de drones para generar lluvia artificial. A diferencia de otros países que utilizan aviones cargados de químicos para estimular las nubes, los drones británicos emplean electricidad para agrupar las gotas de agua y producir lluvia de manera más efectiva. El principio detrás de esta tecnología es que al lanzar descargas eléctricas en las nubes, se incrementa la probabilidad de que las gotas de agua se unan electroestáticamente, favoreciendo así la formación de lluvia. La doctora Keri Nicoll, experta del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, explicó que este proceso puede acelerar la formación de gotas de agua lo suficiente como para provocar la precipitación", ponía en su vídeo.

Unas palabras que han sido criticadas por algunos usuarios. "No llegan las borrascas? O no dejan que llleguen? No te vendas tu también! Por encima de todo, la honestidad". "A España no llegan las borrascas porque inundan de chemtrails la costa de Portugal, hay mucha documentación gráfica al respecto. Te recomiendo q lo investigues Jorge. Eres un valiente al hablar de este tema, pero profundiza un poco y entenderás". "A ver si te aclaras, creo que te venden la moto y a todos nos toman por borregos."

Su mensaje a Pedro Sánchez

De hecho, en el último vídeo que ha publicado ha querido enviar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿El motivo? En su publicación de los drones le aacusabanalgunos usuarios de "estar comprado por el Gobierno.

Tirando de su humor fresco y aprovechando que el joven burgalés se ha soltado más a la hora de mostrar sus vídeos, Jorge Rey ha pedido a Pedro Sánchez que "le haga una DM, le pasa su número de cuenta y 'oye, yo encantado", ha dicho. Unas palabras que han sido muy aplaudidas por su comunidad de seguidores. "Sigue así!! Valiente y al dato!! Para escuchar a los comprados, q enciendan la TV". "Con dos Cojonrs!!!! Que nadie te tape la boca Jorge". "Yo si fuera Sánchez sin duda te contrataría. Eres genial!."