Lluvia de críticas a Carlota Corredera al posar así en la playa: "Lo más malo que ha pasado por televisión"

Carlota Corredera fue durante años la que manejaba los hilos en la sombra de Sálvame. Como directora del mítico programa, la gallega estuvo al frente de uno de los espacios insignia de Telecinco. Su salto a la primera línea pilló a todos por sorpresa, cuando acabó convirtiéndose en una de las presentadoras de Sálvame, junto a María Patiño o Jorge Javier Vázquez.

Con el fin de Sálvame, la directora y presentadora ha estado centrada en su familia y en su podcast Superlativas, en el que entrevista a personajes conocidos de diferentes ámbitos.

En sus redes comparte algunos de estos fragmentos con sus seguidores, que no dudan en escribirle comentarios de reconocimiento y admiración. No obstante, no siempre llueve a gusto de todos y esta vez, la polémica se ha desatado después de que la gallega subiera a Instagram un video en la playa en el que aparece posando en bañador.

Críticas

A principios del mes de abril, Carlota Corredera compartió a través de su perfil de Instagram que estaba de viaje. El destino escogido: Tailandia. A lo largo de los últimos días, la que fuera una de las presentadoras del extinto programa Sálvame ha ido dando a conocer su particular hoja de ruta mientras se encuentra explorando nuevos territorios. Además, en las últimas horas ha compartido un post en el que posa con un traje de baño negro, adelantándose así a la temporada de verano.

Con el mar de fondo como escenario perfecto y un atardecer en su punto más álgido, Carlota Corredera se muestra sonriente ante el objetivo de la cámara. «Atardecer inolvidable», señala en la publicación, que ha logrado un gran número de interacciones entre sus seguidores.

Entre esas intervenciones ha destacado la de un usuario que no ha dudado en señalar a la presentadora como "lo más malo que ha pasado por la televisión".

Hace tan solo unos días Corredera comentó a través del universo 2.0 algunos de los destinos que está visitando en esta escapada. «Dejamos Bangkok y sus temperaturas infernales para viajar hasta Krabi. Desde Ao Nang nos movimos a muchas de las islas paradisíacas que flotan cerca de su costa. Primera parada obligatoria: Phi Phi Island y su playa más famosa: Maya Bay», contó en una publicación.