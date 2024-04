La herencia de Ángel Cristo que reclama su hijo desde Supervivientes: "Si quieres algo de tu padre no mandas mensajes ofensivos".

Pocas dudas quedan acerca del papel que está jugando Ángel Cristo en esta edición de Supervivientes. El concursante se ha convertido por méritos propios en el villano de la edición, algo que lejos de cabrear o enfadar a la audiencia, está sirviendo de aliciente para ver como se desenvuelve en Honduras. El hijo de Bárbara Rey cuenta con el favor del público, que lo ha salvado en más de una ocasión para asegurar su continuidad en el programa.

Dentro de la isla cuenta con muy pocos aliados y grandes enemigos. En las últimas imágenes se le ha visto mantener discusiones con Marieta o Miri. También ha perdido el apoyo de sus compañeros más cercanos, como fue el caso de Arantxa del Sol, que de un día para otro pasó de tener una buena relación con Cristo a no poder ni verlo. Los motivos son desconocidos por el momento.

Por estas cosas, Ángel Cristo se ha convertido en uno de los personajes más seguidos de la edición. Sus comentarios y actitudes le están dando vida al concurso que arrasa en audiencias. No solo en Honduras el fenómeno Cristo está siendo una auténtica tormenta, fuera del programa también están saliendo a la luz cosas de su vida privada que le pueden afectar de buena manera.

La herencia de Ángel Cristo

En 'Así es la vida' han querido saber más de la relación entre Ángel Cristo padre e hijo e invitaron a una de las amigas del domador para hablar de la supuesta herencia que habría dejado en su momento y la problemática que hay actualmente con su hijo. María Luisa Moreno acudió al programa para explicar la situación y defender la memoria y los deseos de su difunto amigo.

"Desde hace 14 años que se murió su padre, no se ha puesto en contacto conmigo…. Si tú quieres algo de tu padre, no mandas mensajes ofensivos a esa persona, la llamo y se lo pides bien", relató de primeras la invitada, que quiso añadir más información sobre esta polémica. "No tengo nada de su padre, ni de trajes de domador ni nada de eso. De su padre lo único que tengo es un carnet de piloto, pero eso nunca me lo ha pedido. Y luego el escrito que me dejó antes de morir".

"No son memorias, él escribió que si a él le pasara algo lo dejaba escrito… A Ángel Cristo se le hizo un atentado, una paliza muy fuerte y le amenazaron de muerte… entones él escribió que si le pasaba algo a quién había que denunciar. Para que si a él le mataban ahí estaban las personas responsables. Me lo dio a mí para que lo leyera y para que lo guardara", continuó diciendo María Luisa, explicando de qué tipo es el documento que tiene en su casa.

"Hace 28 años que Ángel Cristo me lo dio para que se lo guardará, eso no estaba en la famosa maleta que iba en el coche cuando falleció", desveló. También dejó entrever que tiene información muy comprometida que espera que pueda sacar a la luz en el momento indicado. "Yo tengo información que, si la contara, cambiaria la versión que tienen mucho de la relación real de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Para y justificarlo tendría que presentar ese libro y no lo voy a presentar".

Por último, María Luisa mencionó una supuesta deuda que tendría Ángel Cristo padre con ella y que no saldó en su momento. "Ángel me debe mucho dinero, que lo tengo por escrito. Yo le he llegado a dejar dinero para Sofía, medio millón de pesetas", afirmó la invitada, reclamando su parte del dinero, aunque asegura que no espera recibirla.