Marta Peñate informa sobre su estado de salud después de la última intervención quirúrgica: "Tuve una buena bajona"

Una de las mayores ilusiones de Marta Peñate es ser madre junto a Tony Spina. La canaria se encuentra inmersas en su proyecto de futuro con el italiano y mantiene a sus seguidores al tanto de los pasos que está dando para crear una familia.

Y es que tras el fracaso del primer intento de quedarse embarazada, Marta Peñate ha vuelto a intentarlo, aunque después de una serie de pruebas ha tenido que pasar por quirófano debido a unas complicaciones. Y es por eso que ha acudido a la clínica junto a su novio. Así lo ha mostrado ella misma en sus redes sociales, donde aparece su novio, Toni Spina, después de la intervención quirúrgica.

Tras pasar por la clínica, la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones', entre otros realities de Telecinco, ha confesado haber atravesado uno de sus peores momentos anímicos. Impulsados por la ilusión de ser padres y ya mentalizados con el objetivo, han visto como esta energía se ha frenado ante las complicaciones que ha atravesado Marta en las últimas horas.

Un bajón en el camino

"La biopsia de ayer fue todo muy bien. Es cierto que me habían escrito mucho diciendo que era bastante dura, pero a mí me sedaron porque ya sabéis que tengo el útero como muy complicado y no lo noté", compartió Marta Peñate en sus redes sociales después de pasar por una biopsia. Esta intervención ha podido suponer el final del sueño de ser padres, pero pasado un tiempo la ilusión ha vuelto a inundar la pareja.

"Tengo que decir que salí supercontenta y ahora tengo que esperar tres semanas a que me den el resultado", ha desvelado la propia Marta, después de confesar que pensó en abandonar el proceso y, por tanto, dejar de lado el deseo de ser madre. Sin embargo, como ella mismo asumió, este pensamiento negativo podía estar derivado del tratamiento que ha recibido para someterse a la intervención.

"Todo salió perfecto, no era una prueba complicada, pero bueno, la verdad es que ayer tuve una buena bajona. Serán las hormonas que me tomo", compartió en sus redes sociales. Después de una parada en el camino que casi supone ser la definitiva, Marta Peñate ha resurgido con energías renovadas y apoyada por su gran pilar, Toni Spina, con el que espera compartir el sueño de ser padres.