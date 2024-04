Saltan las alarmas con el embarazo de Steisy después de anunciar una mala noticia: "Me he quedado paralizada"

Patricia Steisy ha vuelto a informar a sus seguidores sobre su embarazo, comentando en esta ocasión una noticia que no ha sido fácil para ella contar. Después de mostrarse muy ilusionada con el embarazo y mostrar diferentes partes del proceso, en esta ocasión ha realizado una publicación que ha hecho saltar las alarmas. Y es que ya se cuentan los días para que la extronista salga de cuentas y dé a luz.

"Me ha dado una contracción superfuerte que me he quedado completamente paralizada. Se me ha hecho muy lagar o me ha durado por lo menos dos minutos", ha empezado diciendo Steisy sobre el problema que ha tenido. No solo las molestias de las contracciones han sido lo que ha preocupado a Steisy, al dolor se le ha sumado los problemas para respirar que le han hecho ponerse en lo peor.

En un story, ha contado como ha sido el proceso y cómo lo ha vivido. "A la media hora me ha dado otra igual de fuerte. En ese momento he pensado: voy a llamar a Pablo, a ver si me da una tercera. Pero se me ha ido pasando y me he tumbado de lado con Margot media horita", ha explicado la extronista. Por suerte, las contracciones desaparecieron tan pronto como habían llegado, aliviando a Steisy por el momento, aunque aseguró seguir teniendo alguna molestia. "Ahora estoy genial, solo un poco incómoda", finalizó Steisy, tranquilizando a sus seguidores y aclarando que el embarazo está por llegar.

Pesadilla en el paraíso

Patricia, conocida como 'Steisy', es una figura familiar en Telecinco desde que saltó a la fama hace ocho años en 'Mujeres y hombres y viceversa'. El año pasado confirmó su participación en el reality Pesadilla en el paraíso a través de su canal en la plataforma Mtmad.

Con este nuevo proyecto, la joven de 30 años agregó otro reality a su currículum en Mediaset. En 2016, se aventuró en 'Supervivientes' saltando desde un helicóptero y tuvo un desempeño destacado, llegando a la quinta posición antes de finalizar la aventura. Además, hace dos años, fue una de las residentes en el programa 'Solos/solas' de Mitele Plus.

Desaparición de la vida pública

Steisy, una de las tronistas más recordadas de 'Mujeres y hombres y viceversa', estuvo en 2021 desaparecida de la vida pública durante un tiempo. Finalmente, en marzo de ese mismo año volvió a aparecer en las redes sociales con una noticia que sorprendió a sus seguidores, quienes ya habían notado su notable cambio físico: había perdido 16 kilos.

La exconcursante de 'Supervivientes' había revelado en septiembre del año anterior en 'Sálvame' que estaba lidiando con una depresión que la había llevado a ganar peso. Como respuesta, se puso en manos de una nutricionista para iniciar un proceso de pérdida de peso. A través de su canal en Mtmad, la influencer compartió su experiencia y se mostró optimista.

"Voy a mostrarles mi cuerpo para que vean cómo estoy. No se asusten, si estoy haciendo todo esto no es porque tenga un cuerpo perfecto", expresó Steisy. Afirmó que ya había logrado deshacerse de su barriga y notado que sus brazos estaban más esbeltos que antes. Agregó: "En la espalda es donde se nota más. Estoy muy contenta y la diferencia es evidente. Es probable que me someta a una liposucción para definir aún más mi figura".

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' compartió que su objetivo era alcanzar un peso de entre 60 y 65 kilos, una meta que ya había alcanzado entonces. "Al principio me costó mucho trabajo. He aprendido a controlar lo que como y de vez en cuando me permito saltarme la dieta. Ahora estoy en mi peso ideal", expresó la influencer. Su valiente lucha contra la depresión y su dedicación para alcanzar sus objetivos de salud han inspirado a muchos de sus seguidores.

"Mujeres, hombres y viceversa"

"Mujeres y Hombres y Viceversa" es un popular programa de televisión de Telecinco que combina elementos de telerrealidad y citas románticas. Se estrenó en 2008 y ha mantenido una sólida audiencia desde entonces, aunque actualmente se encuentra cancelado. El programa presenta a un grupo de solteros y solteras que compiten por el afecto de un o una tronista. A lo largo de los años, ha sido un escaparate para conocer historias de amor, conflictos y emociones genuinas. Además, ha sido un trampolín para que algunos participantes se conviertan en figuras mediáticas. Con su formato entretenido y a veces polémico, el programa ha mantenido su atractivo entre el público.