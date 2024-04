Sonsoles Ónega deja a Raquel Sánchez Silva con la palabra en la boca: "No lo teníamos previsto"

El regreso de 'Tu cara me suena' ha sido muy celebrado por el público tras la llegada de uno de los programas favoritos de la audiencia. En una nueva edición llena de caras conocidas y concursantes que van a darlo todo con las imitaciones de artistas, los primeros programas están siendo todo un éxito.

Los participantes son: Supremme de Luxe, Juanra Bonet, David Bustamante, Miguel Lago, Julia Medina, Conchita, Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva y Raoul Vázquez. Una lista de lo más variada y que se espera que dé el máximo juego. Pero, en este concurso, los cantantes no son los únicos protagonistas, el jurado también tiene algo que decir, aunque ha contado con una baja de última hora para estas primeras galas.

Chenoa, Lola Flores y Carlos Latre ocuparán en esta edición el puesto de jurado, además de Ángel Llácer, que ha tenido que ser ingresado de urgencia después de contraer una bacteria durante un viaje por Vietnam. Con este contratiempo, el programa ha seguido adelante esperando el regreso del juez. En el primer programa ha contado con el protagonismo de David Bustamante y su gran imitación de la leyenda Nino Bravo y el torbellino que ha supuesto la invitación de Leticia Sabater.

Sonsoles Ónega silencia a Raquel Sánchez Silva

Aprovechando los primeros días de 'Tu cara me suena', Raquel Sánchez Silva ha aprovechado para visitar el plató de 'Y ahora Sonsoles' para promocionar el programa. En la primera gala, Raquel tuvo la prueba de ponerse en la piel de Nebulossa e interpretar la canción de 'Zorra', con la que el grupo alicantino representará a España en el festival de Eurovisión. Un reto con el que ha estado muy contenta la presentadora y que se ha visto cómoda defendiéndola.

"Seguí su gira americana y me dio mucha energía por verla tan contenta y tan feliz. Nadie como Nebulossa podría hacerlo tan bien en Eurovisión", comentaba Sánchez Silva sobre las opciones de la representante española. También charló con Sonsoles Ónega sobre el reto que supone 'Tu cara me suena' y la preparación que requiere el programa para tener una correcta actuación.

"Era un programa al que quería ir, estaba en el futuro y empecé a dar clases de canto hace dos años. Me puse a prueba, testé si lo podía hacer", señalaba, añadiendo: "Es un programa muy importante y hay que estar a la altura. Esperé la llamada porque te tiene que llamar ‘Tu cara me suena’, y ahora estoy con muchas clases de canto y de baile".

Estas fueron las últimas palabras de la presentadora, ya que segundos después, Sonsoles Ónega cortaba la entrevista para dar paso inmediato a una sorpresa que le tenían preparada. "Es una cosa que no teníamos prevista... ¡La madre que me trajo!", expresaba sin pensar la presentadora del programa, que no se esperaba lo que había hecho su equipo.

Y es que, de imprevisto, apareció un artista que se hizo viral en el programa por hacerle una sevillana improvisada a Sonsoles. La presentadora, muy animada, solo pudo bailar y agradecer el regalo.