Yulen Pereira desvela la verdad tras la ruptura de Carlo Costanzia: "Hace un mes y medio"

Yulen Pereira, el esgrimista, que hasta hace unos meses era la pareja de Anabel Pantoja, ala que conoció en Supervivientes, se ha hecho un perfil en Onlyfans, la conocida plataforma para adultos, donde pretende tener una relación mucho más cercana con sus seguidores. Eso sí, no quiere decir que vaya a mostrar sus atributos, al menos no los más íntimos, en esta plataforma, sino que va a aprovechar para contar sus entrenamientos, el detrás de las cámaras y otros contenidos, siempre relacionados con el deporte.

Así es cómo explica Yulen Pereira el por qué ha decidido pasarse a Onlyfans:

Su relación con la ex de Carlo Constanzia

Ahora Yulen Pereira,ha vuelto a colocarse en el foco mediático por la relación que mantendría con Jeimy, la ex novia de Carlo Costanzia. El esgrimista y la joven, según Leticia Requejo, estarían conociéndose y entre ellos habría surgido una conexión muy especial (que no habría sentado nada bien a Carlo Costanzia).

El esgrimista ha reaccionado a la información de la periodista y ha contado en primicia en 'Fiesta' qué hay entre Jeimy y él realmente. El ex superviviente le ha confesado a Emma García que efectivamente se conocen pero que no es cómo lo cuentan:

"Estoy bien aunque sorprendido por la noticia porque no estamos juntos. No somos pareja, nunca lo hemos sido aunque sí que es verdad que nos conocemos desde hace un mes y medio, la conocí por redes, cuando la vi en TikTok dije 'wow, qué mujer'. Empezamos a hablar y quedamos unas cuantas veces y ya está, hasta ahí, ya no somos ni amigos, ella ha tomado su camino y yo el mío. Al final somos dos personas muy distintas y bueno, ahí quedó la cosa".

Emma García le ha preguntado a Yulen si se ha quedado con ganas de seguir conociendo a Jeimy más en profundidad, a lo que el deportista ha contestado tajante:

"Ella ha salido de una relación hace poco tiempo y no era su momento, pero a mí realmente no me hubiera gustado tener nada más con ella, igual que a ella tampoco conmigo, le deseo lo mejor y espero que ella a mí también". Leticia Requejo explicaba este pasado viernes en 'TardeAR' que en una ocasión Jeimy y Yulen fueron sorprendidos por Carlo Costanzia, un encuentro en el que el actual novio de Alejandra Rubio se habría mostrado molesto por encontrarse a su ex novia en compañía del esgrimista. Sin embargo, Yulen ha desmentido la información de Leticia y ha explicado que solo ha visto a Carlo en una ocasión y no fue en presencia de Jeimy:

"Me sorprende que ese rumor haya llegado aquí porque no había nadie ni hay imágenes, yo no lo he contado, ella no lo sé. Yo nunca he visto a Carlo mientras estaba con Jeimy, si él nos ha visto eso ya no lo sé. Yo me he cruzado una vez con él pero simplemente nos miramos, no nos dirigimos la palabra. Jeimy nunca me ha hablado de Carlo y no es cierto que hayamos tenido un encontronazo como están contando".