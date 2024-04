Un amigo de Edmundo Arrocet recibe el audio personal de María Teresa Campos con el humorista: "Cuando hagamos cosas de estas saquemos dinero"

Tras romper su silencio -una vez más- con una exclusiva para la revista Diez Minutos esta semana y sentarse en '¡De viernes!' hablando de las Campos, Edmundo Arrocet ha vuelto a nuestras vidas este domingo en el X Memorial a Tony Leblanc.

Un evento que ha organizado Tony Antonio y con el que hemos podido hablar allí sobre este homenaje tan entretenido en San Sebastián de los Reyes con un partido que han disputado humoristas contra toreros.

Sin embargo, el que no ha acudido a dicho partido ha sido Edmundo, que nunca ha fallado a los homenajes a Leblanc... ¿por qué? Tony Antonio ha confesado que se debe al contrato que tiene con la revista anteriormente citada y por no seguir hablando de las Campos en un día como hoy.

Lo que nos ha llamado especialmente la atención es que hemos visto el disco que María Teresa Campos y Edmundo Arrocet grabaron de canciones, 'Una bella historia', a subasta durante el partido. Tal y como nos ha desvelado Tony, lo que se recaude irá destinado para la estatua que quieren hacer de Tony Leblanc.

"Edmundo donó 300 o 400 discos para que cuando hagamos cosas de estas saquemos dinero, es de colección y tuvo la amabilidad de dárnoslo" nos aseguraba Tony. Además, confesaba que si les molesta a las hijas de María Teresa Campos que se subaste es su problema: "No sé, si les molesta es su problema, me lo ha regalado el que lo tiene y el que supongo que los ha pagado, el dueño de los discos me ha regalado 300, si viene alguien y me dice que estamos utilizando la imagen de su madre, no, es un disco que está comprado".

Gema Serrano arremete contra el clan Campos una vez más

Tras la exclusiva que hizo su hijo y Paola Olmedo, Carmen Borrego y el resto del clan Campos se enfrentaban esta semana a una entrevista de Edmundo Arrocet en la revista 'Diez Minutos' en la que no solo volvía hablar de María Teresa Campos, también de las relaciones de la familia.

Unas declaraciones que no han gustado nada a Carmen y que amenazaba con demandarle por difamar con mentiras vertidas en el papel couché... pero ahora, Gema Serrano ha aprovechado la percha mediática para seguir arrojando leña al fuego.

"Esta señora ha vendido hasta que su hijo se cayó en una moto. O sea, se cayó con una moto y lo vendió" nos comentó Gema, haciendo referencia a que Carmen ha vendido toda su vida y más.

Sorprendentemente, la amiga de Edmundo nos confesaba que ella misma conoció a José María Almoguera en la casa de María Teresa Campos, confirmando así que el humorista tenía relación con él: "No puede decir ni siquiera que Edmundo no conocía o que no ha estado con José, porque yo a José lo conocí en casa de maría teresa. Si está haciendo eso esto es porque ya hay algo que le duele y creo que es su mujer".

Sin piedad, Gema arremetía contra la colaboradora de televisión hablando de la custodia de sus hijos: "Ha sido muy curioso porque ha dicho estoy lúcida, estoy lúcida, ¿no? A lo mejor es que quiere decir que en otras ocasiones no lo ha estado y es por eso por lo que le quitaron la custodia de sus hijos. Digo yo, ¿eh? Presuntamente".

Además, también aseguraba que en el momento que termina 'Que tiempo tan feliz, Borrego tiene que recurrir a su apellido para seguir trabajando en televisión: "A partir de que su madre termina ese programa que tenía los fines de semana, ella se queda sin trabajo y no puede recurrir a otra cosa, nada más que a un enchufe de su madre".

En cuanto a las demandas que va a interponer la colaboradora, Gema asegura que no tiene ningún motivo, ya que "cuando tú estás continuamente exponiéndote hablando de alguien, no puedes evitar que otras personas que han participado en la vida de ese alguien, hablen. Por tanto, tendrás medidas legales. Pero su madre ha sido pública, y eso no lo va a poder evitar".

Incluso llegaba a insinuar que eran las hijas de María Teresa Campos las que llamaban a la prensa, filtrando así información de su madre: "Vete tú a saber si no eran ellas o alguien de su entorno el que estaba haciendo este tipo de cosas. Porque no les interesaba en ningún momento que Edmundo estuviese con María Teresa, puesto que la aconsejaba muy, muy bien".

Por último, Gema terminaba sus demoledoras declaraciones asegurando que "como dijo Edmundo, a estas niñas para quererlas tienes que ser su madre".