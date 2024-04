Desvelan las tensiones económicas que había entre Teresa Campos y Edmundo Arrocet: "Era muy generosa y estaba enamorada".

Después de los ataques de José María Almoguera hacia su madre Carmen Borrego, a la que acusa de romper su matrimonio, llegaron las acusaciones de Edmundo Arrocet, expareja de María Teresa Campos. El cómico, que compartió buenos años junto a la presentadora, ha salido a la palestra a atacar a Borrego y sumarse a la ola de comentarios que hay alrededor de la familia Campos.

En sus palabras destacaba que ni ella ni María Teresa querían a José María Almoguera cerca y que llegaron a expulsarle de casa. Unas declaraciones que no han podido ser contrastadas y de las que se sospecha las intenciones. Desde el bando Campos, se acusa a Arrocet de querer aprovechar el tirón de la familia para sacar cierto beneficio propio y repercusión.

El cómico también acusó a Carmen y Terelu de no acompañar a su madre ni de ir a visitarla. Sin embargo, en todo este cruce de acusaciones, ha aparecido una tercera persona a dar su versión. Se trata de Leo, una de las mujeres más cercanas a María Teresa Campos y que, hasta este momento, no había comentado nada sobre esta situación. Sin embargo, las últimas palabras de Bigote Arrocet le han llevado a romper el silencio.

Las cuestiones económicas entre Teresa Campos y Edmundo Arrocet

Otra de las cuestiones que se discutieron en su momento, acerca de la relación entre Edmundo Arrocet y Teresa Campos es el asunto económico. Se llegó a especular que la relación entre ambos dos estaba marcada por el interés económico de Arrocet. Esta teoría se ha vuelto a poner de manifiesto con las últimas informaciones que han salido a la luz en el enfrentamiento entre las Campos y Arrocet.

Sin embargo, en el programa 'Vamos a ver' han sacado una información que desmentiría todo lo anterior. El periodista Antonio Rossi ha sido el encargado de señalar que Arrocet no buscaba un abrigo económico en Teresa Campos, ya que no lo necesitaba.

"A los dos años de que empezara la relación, en 20216, es cuando le pregunto a Teresa si es verdad lo que dicen sus hijas sobre que Edmundo está abusando de ella a nivel económico... A mí Teresa me dijo 'con un WhatsApp te callo la boca'. Me lo enseñó y decía: 'Te he dejado 30.000 euros, si quieres más dinero sólo tienes que pedírmelo", explicó el colaborador, desvelando lo que había visto con sus propios ojos.

De esta forma se desmiente la versión del interés económico, algo que las propias Terelu y Carmen han defendido en varias ocasiones y siguen defendiendo a día de hoy. Sin embargo, siguen sin aparecer pruebas de esto o de posibles problemas económicos por parte de Edmundo.