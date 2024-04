Preocupación por el estado de salud de Susanna Griso: "El otro ojo lo voy a perder también"

Los programas en directo siempre son caprichosos. A pesar de que los presentadores salen a plató con un guion armado, la realidad a veces se abre camino y puede llegar a poner patas arriba hasta la escaleta mejor planificada.

Es lo que le ha pasado a Susanna Griso, que ha tenido que reconducir la emisión de un video y los derroteros por los que iba a ir el programa por el malestar de una de las invitadas. Carmen Lomana era la implicada en la polémica de la mañana y la que obligaba a la presentadora a cambiar de tema y dejar de emitir el video que tenían preparado.

Polémicas aparte, lo que no ha pasado desapercibido es el, estado de salud de Susanna Griso, al aparecer en plató con una incómoda dolencia. La presentadora empezaba Espejo público con un ojo algo hinchado y sin poder abrirlo del todo. Algo que la propia presentadora comentaba en directo.

Problema de salud

Susanna Griso (54 años) ha arrancado la semana en ‘Espejo Público’ con la energía que le caracteriza. Una energía que ha tenido que sacar más que nunca teniendo en cuenta que ha tenido que presentar el programa con una incómoda dolencia. En cuanto ha aparecido en antena, su ojo ha llamado la atención. Susanna ha aparecido con el ojo un poco hinchado y sin poder abrirlo del todo. Una situación a la que ella misma ha hecho referencia tomándoselo con resignación y al mismo tiempo con un poco de sentido del humor.

Ha sido la propia presentadora la que ha comentado que “hoy tengo el ojo a la virulé, ya me lo está diciendo mucha gente. Me he solidarizado con Imanol Pradales, que también es el ojo izquierdo y será que pierdo visión por este lado, perdóname”. Una dolencia en el ojo que no ha sido capaz de ocultar ni siquiera con el maquillaje y que ha intentado dejar de lado para presentar ‘Espejo Público’ con la mayor normalidad posible pese a la incomodidad que provoca tener el ojo así de hinchado.

Este no ha sido el único momento en el que la presentadora ha tirado de humor. Durante la tertulia de corazón, ha habido un momento en el que ha comentado que "el otro ojo lo voy a perder también". Unas nuevas palabras con las que Susanna Griso se ha mostrado resignada pero tranquila. Después, ha añadido que "esta mañana yo misma me he dado miedo mirándome al espejo. ¿Tengo que trabajar así o va a ser casi un atentado contra los espectadores?". Unas palabras tras las que sus compañeros le han animado y le han dicho que se le veía bien pese a que su ojo ha lucido de esa guisa.