Nuevo varapalo para Bertín Osborne: la famosa cantante a la que debe dinero

Bertín Osborne ha reaparecido tras meses en la sombra aquejado de un problema de salud. Después de alejarse de la primera línea mediática por las secuelas que arrastraba, el presentador anunciaba hace unos días su regreso a los escenarios con un concierto benéfico.

Una alegría para sus fans que llevaban meses deseando ver de nuevo a Bertín. Antes del encuentro con su público, el cantante ha vuelto a levantar la polémica con unas declaraciones que traían cola. El exmarido de Fabiola Martínez hablaba sin tapujos de las infidelidades y se atrevía a decir que "todos somos infieles".

Al margen de polémicas declaraciones y de la boda que tendrá lugar en su familia, el cantante se enfrenta a un nuevo frente abierto. Lolita ha vuelto a hablar de la deuda que tiene el aristócrata con ella desde que ambos eran jóvenes. "Me debe dinero desde hace más de medio siglo", llegó a decir la hija de la faraona, que ha desempolvado el tema del cajón y lo ha vuelto a poner de actualidad.

La deuda de Bertín

Lolita Flores ha vuelto a hablar sobre el dinero que le debe Bertín Osborne. La actriz y cantante recordó en 'Tu cara me suena' que, cuando ambos eran jóvenes, le hizo un pequeño préstamo y que "le debía dinero desde hace más de medio siglo". Ahora, ha vuelto a referirse con humor a esta deuda en un vídeo de Europa Press:

Después de que Supremme de Luxe imitara a Bertín Osborne, la hija de Lola Flores relató la anécdota con su amigo. Hace muchos años, durante una Feria de Abril, se encontró con Bertín y, según ella, en aquel momento era un "desastre".

Entonces, Lolita le prestó dinero para disfrutar de la feria y volver a casa: "Él era mayor que yo, él tiene 70 y yo voy a cumplir 66, billones... Me lo encontré en una fuente y me dijo que no tenía dinero y le dije que yo tenía 10.000 pesetas para los cacharritos".

Aunque en el plató de 'Tu cara me suena' se hizo mucha broma sobre el tema, Lolita aclaró que Bertín Osborne no le había devuelto el dinero, pero sí que le había compensado de otra forma: "Me ha pagado la deuda de manera indirecta, llevándome a programas de televisión".