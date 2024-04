Triste abandono en Supervivientes: "Se va a decepcionar", asegura Jorge Javier en la despedida con más lágrimas

¡Cambio de fecha en Supervivientes! Este miércoles a las 21.50 horas en Telecinco, no te pierdas una nueva gala con Carlos Sobera y Laura Madrueño en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Ana, la novia de Ángel Cristo, le visitará en Honduras. Además, Gorka, Ángel, Claudia y Pedro se enfrentarán a la primera decisión de la audiencia descubriendo quién de ellos se salva de la nominación semanal.

Este movimiemto se debe a un reetstrucutración de la parrilla del canal de Mediaset debido a la baja audeincia en eld ebut de Factr X, que se emite este martes.

La despedida más amarga de Supervivientes

a pareja de 'Supervivientes' cumple un año de relación. Claudia Martínez y Mario González llevan desde abril del año pasado viviendo una bonita historia de amor. Ambos se conocieron tras pasar por 'La isla de las tentaciones', en donde Claudia tenía una relación con Javi Redondo y Mario tenía sus más y sus menos con Laura Casabela.

Un año después la pareja regresó a la televisión entrando en la actual edición de 'Supervivientes'. Los dos están más enamorados que nunca, pero están viviendo uno de los aniversarios más triste de sus vidas, ya que quedaron separados en la séptima gala de 'Supervivientes' tras la expulsión de Mario. La audiencia decidió que el quinto eliminado de Honduras fuese Mario. La noche se vivió con muchísimos altibajos porque Javier Ungría fue el primer salvado en la Palapa y la pareja se tuvo que enfrentar a un duelo entre ellos. Claudia en ese momento se derrumbó y pidió a los espectadores que quería irse ella porque lo estaba pasando mal por la comida. La superviviente explicó que se encontraba muy débil y Mario también pidió la expulsión de Claudia. Sin embargo, el público no hizo caso a las palabras de la pareja.

La despedida de ambos fue muy emocionante y demasiado triste. Al escuchar la noticia de que Mario era el último eliminado, Claudia se desplomó en el suelo entre lágrimas y Mario la intentaba consolar. Laura Madrueño también se emocionó e intentó que Claudia estuviese bien. Horas más tarde, Mario se enteraba de que tenía la posibilidad de regresar al concurso porque 'Supervivientes' había abierto un proceso de repesca. Sin embargo, el novio de Claudia no aceptó participar en la repesca, a pesar de que Jorge Javier Vázquez le insistió. El presentador le comunicó a Mario que cuando Claudia supiese su decisión se iba a decepcionar. Lo que dijo Jorge Javier sucedió finalmente. Claudia tuvo que ser evacuada por problemas de salud y su participación todavía está pendiente en el aire. Los médicos de 'Supervivientes' tienen que determinar si la concursante puede continuar en el concurso o no. Mientras Claudia se encontraba hablando con Sandra Barneda se enteró de que Mario no aceptó concursar en la repesca y se mostró decepcionada: "Ya que estás aquí, ¿cómo que no? O sea, no lo entiendo, le respeto y si no puede más yo voy a estar con él, pero..."