Cambio en Supervivientes: el reality confirma su nuevo horario en Telecinco

Sorpresas en Supervivientes. El programa ha cambiado de día y anuncia nueva gala y horario. "Este miércoles a las 21.50 horas en Telecinco, no te pierdas una nueva gala con Carlos Sobera y Laura Madrueño en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Ana, la novia de Ángel Cristo, le visitará en Honduras. Además, Gorka, Ángel, Claudia y Pedro se enfrentarán a la primera decisión de la audiencia descubriendo quién de ellos se salva de la nominación semanal. ¡No te lo pierdas!".

Un cambio que llega a raíza del estreno de Factor X, el nuevo talent musical de Mediaset presentado por Ion Aramendi. Un programa que en su estrenó no cosechó los índices de audiencia esperados por lo que la cadena decidió contraprgramar su parrilla y moverlo a la noche de los martes en lugar de Tierra de Nadie.

¿Ha salido bien la jugada? La verdad que no. Tal y como confirma el portal especializado en televisión, Vertele, Factor X debutó con apenas un 8.3% de cuota y 669.000 espectadores, y esta vez baja hasta el 7.7% y 541.000 (de 22:55 a 1:51 horas). Su pobre dato facilita que Hermanos lidere sin necesidad de llegar siquiera al millón de televidentes, pues su nuevo capítulo cosecha un 12.4% de share y 998.000 seguidores (de 23:07 a 0:59 horas).

El viaje a Honduras de Ana, la novia de Ángel Cristo

La novia de Ángel Cristo ha compartido unas imágenes de su viaje a Honduras para ver después de casi dos meses a su pareja. Ana Herminia ha grabado cuando ha llegado al aeropuerto de Honduras en donde le esperaba un helicóptero para llevarla hasta el hotel. La pareja de Ángel Cristo permanecerá en ese hotel hasta el miércoles, que es cuando podrá visitar y ver al superviviente más polémico de esta edición.

Ana se ha mostrado bastante nerviosa en las imágenes que ha publicado para los seguidores de Ángel Cristo. Cuando ha visto el helicóptero no ha podido evitar estar algo alterada porque tiene miedo a volar. "Aquí voy para la capital en el helicóptero, cagada viva", ha explicado la novia de Ángel Cristo. Los operarios que se encontraban en ese momento preparando el viaje de Ana en el helicóptero hacia el hotel se han empezado a reír con ella por el miedo que le supone montarse. "Todos estos están de testigos. Si me pasa algo... Bueno ahí arriba hay un Dios que me protege y me cuida", ha comentado Ana mientras caminaba hacia el helicóptero.

Tras esto, Ana ha bromeado con que ya tiene puesto los pañales y que está equipada con toallitas. Después, la novia de Ángel Cristo ha gritado de felicidad porque se ha acordado que el viaje que va a hacer es para ver a su pareja: "¡Todo sea por ver a mi gordi... Madre mía que me muero del miedo!"