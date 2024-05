Adiós al nuevo Sálvame: María Patiño se pronuncia por su fichaje por De viernes, en Telecinco

El próximo 23 de junio, es decir, en poco más de un mes se cumplirá el primer aniversario de una de las decisiones más polémicas y controvertidas de los últimos tiempos en el mundo de la televisión: la cancelación de Sálvame. Después de haber sido durante 14 años uno de los programas estrellas de de Mediaset y uno de los líderes de audiencias de nuestro país, la cadena de origen italiano ponía punto y final a su emisión así como a las relaciones con su productora, La Fábrica de la Tele, y con sus famosos colaboradores.

Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Terelu, Carmen Borrego, Chelo García Cortés, Kiko Hernández, María Patiño y compañía se veían obligados entonces a empezar de cero. Muchos pasaron de todo a nada. Así, de estar haciendo horas y horas de televisión en Telecinco han acabado sin ni siquiera poder volver a pisar cualquiera de los platós relacionados con el grupo. De hecho, algunos de ellos están incluso vetados. Sin embargo, este amargo final no ha impedido a los colaboradores venirse abajo. Todo lo contrario, se han reinventado y lo han hecho tanto de forma conjunta, por ejemplo, con la emisión del de la serie-reality en Netflix “Sálvese quien pueda” o con el programa diario a modo de tertulia “Ni que fuéramos Sálvame” que estrenará el próximo miércoles día 15 de mayo el Canal Quickie, como de manera individual en otros medios y formatos.

Muchas gracias, pero no

Porque ofertas no les han faltado, más bien les han sobrado. Al menos este es el caso de María Patiño, una de las caras más reconocidas y conocidas del mundo del corazón de nuestro país. Y es que la que fuera presentadora y colaboradora de Sálvame así como conductora de Socialité, ha confesado en una entrevista en exclusiva realizada por el 'El Televisero', haber rechazado una insólita oferta de trabajo que recibió por parte del programa ¡De viernes! que presentan Santi Acosta y Bea Archidona. “A mí me llamaron para entrevistarme. Y, bueno, la verdad es que dije que no, di las gracias, pero no me apeteció, porque no tenía tampoco nada que contar”, revelaba Patiño en la entrevista.

“Fue hace ya un tiempo, creo que fue en septiembre o antes del verano. Pero no me llamaron para contratarme, me llamaron para entrevistarme y dije que muchísimas gracias. Es verdad, no tenía ningún proyecto y te podrás imaginar que no hablo de mi vida privada. Bueno, hablo de ella de vez en cuando, cuando me da la gana, pero desde luego no para vincularla a una entrevista en concreto", terminaba apuntado tajante la periodista.