Kiko Jiménez recuerda a Sofía Suescun tras su separación: "Pelo una almendra y se me va la cabeza"

Kiko Jiménez sobrevive otra semana más a la expulsión de Supervivientes. El concursante continúa peleando por llevarse el premio en un programa en el que ya estuvo su pareja, Sofía Suescun, a la que Kiko encuentra hasta en los más pequeños detalles.

El concursante lleva ya dos meses alejado de su casa, de sus familiares y de su novia, pero siempre encuentra un momento para lanzarles algunas palabras de especial cariño. Y es que Jiménez, al contrario que algunos de sus compañeros, no ha recibido visitas en Cayos Cochinos.

En esta ocasión, el programa le ha lanzado una serie de preguntas para abrirse, y no ha podido faltar la inquietud por saber qué es lo que se le estaba haciendo más complicado de la experiencia, a lo que ha respondido sin tapujos: "Lo que más estoy echando de menos es a mi familia, a mi pareja... Esque echo de menos hasta a la Maite".

Cuenta Kiko que a estas alturas la experiencia ya está siendo "dura, complicada", puesto que "está acostumbrado a pasar tiempo con ellos y lo pasa mal". No obstante, por encima de todas las cosas añora a Sofía: "Estoy acostumbrada a estar con ella las 24 horas del día y hay momentos que me pongo a abrir una almendra y se me va la cabeza y pienso en Sofía, lo que la echo en falta. Ya está, hay que aprender a convivir con ello".

Aún así, aclara Kiko que le gustaría que aún pase "una temporada" hasta que puedan verse de nuevo, sin olvidar, eso sí, de enviarle un "te amo" con un beso a la cámara. Por su parte, Sofía recuerda a su amor con una fotografía en Instagram que publicaba recientemente en sus redes: "Te echo mucho de menos. Qué guapo es el jodío".

Tras la votación, celebraba la permanencia de su novio, a pesar de perpetuar la distancia.