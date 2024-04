Kiko Jiménez, devastado tras su separación: "No se puede controlar"

Kiko Jiménez está hundido. El concursante de Supervivientes se ha enfrentado a la última expulsión de Supervivientes como si hubiera sido la suya. Los constantes roces con Laura Matamoros parecen haber hecho mella en el cariño y la separación ha dejado a Jiménez solo.

El reality ha compartido un vídeo de Kiko llorando desconsoladamente después de que Laura abandonada Honduras y pusiera rumbo de vuelta a Madrid junto a su familia. "Compartieron Supervivientes cuando empezaron y ahora han empezado de nuevo", comentaba Blanca mientras Kiko se limpiaba las lágrimas con las manos sin poder contener el llanto.

Por su parte, Arantxa del Sol intentaba consolar al concursante con un "lo siento, Kiko", a lo que él le respondió confesando que se alegraba de que ella se hubiera salvado de la expulsión. Todos entendieron que la situación "no se podía controlar" mientras Kiko explicaba que "es una pena, porque no la ves más".

Las palabras de Sofía Suescun

A quien no le ha hecho tanta gracia la relación entre los concursantes es a Sofía Suescun, pareja de Kiko, que considera que Laura Matamoros ha pasado algunos límites que no debía haber pasado. "Bueno, pues el último cabreo que tuvo con Laura Matamoros seguramente me lo hubiera tomado más a pecho porque se dijeron palabras un poco subidas de tono, mucho insulto", comentaba la influencer, que también aseguró que "me intento poner siempre en su lugar para entenderlos, pero yo habría sido más tajante".

Además, Suescun no desaprovechó la oportunidad de estar ante las cámaras para dar su punto de vista acerca de la relación: "Eso no lo hemos visto, igual que Laura es muy cambiante también puede estar inventándoselo. Igual que hay que acercarse a Kiko cuando hay que aliarse con el enemigo y cuando se acercan a él porque hay que cargárselo pero es fuerte, ahí ven filón y por eso se alían. Eso creo que Kiko no se da cuenta, o sí lo hace pero sí está utilizándolo".