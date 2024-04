Sale a la luz la frase que ha dicho Laura Matamoros a Kiko Jiménez antes de irse de Supervivientes: "Me gustaría que se alargase"

Los habitantes de 'Playa Limbo' se jugaban la expulsión definitiva, después de que Blanca Manchón consiguera librarse de la votación tras conseguir vencer en la prueba de líder, Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Laura Matamoros se jugaban la permanencia en el concurso, siendo Laura la elegida por la audiencia para ser la cuarta expulsada de 'Supervivientes'.

Blanca Manchón conseguía aguantar más tiempo que el resto de sus compañeros en el juego de líder y celebraba con mucha felicidad haberse salvado: "Lo necesitaba". Tras esto, se abría votación con Laura, Kiko y Arantxa y, entre ellos, iba a estar el expulsado de la noche durante el 'Conexón Honduras'.

Kiko Jiménez se salvaba el primero de esta votación y tras esto, el duelo final iba a estar entre Laura y Arantxa. Al saber esto, Kiko aseguraba que le iba a dar mucha pena quien se fuera del concurso: "Arantxa me ha sorprendido bastante, me llevo una amiga y con Laura empecé esto y me gustaría que se alargase lo máximo posible". Palabras que emocionaban a Matamoros. Tras esto, llegaba el momento de que Sandra Barneda diera el nombre del expulsado definitivo de esta semana: "El público de 'Supervivientes', con sus votos en la app de Mitele, ha decidido que la expulsada definitiva sea... Laura Matamoros".

Al entonar el nombre de Laura, las caras de sorpresa no faltaban entre sus compañeros de 'playa Limbo', en especial en Kiko Jiménez, al que esta se abrazaba muy contenta: "Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera". "Joder, Laura", entonaba Kiko mientras escuchaba las palabras de despedida de su compañera, que también se mostraba feliz al saber que iba a comer: "¡Me voy a comer una hamburguesa!". Y, tras esto, recogía sus cosas de la playa, con ayuda de Kiko Jiménez, al que volvía a abrazarse como despedida.

Los sueños de Kiko

Kiko Jiménez tiene sueños eróticos en Honduras. La pregunta es, ¿con quién? Tras decirlo en Playa Limbo, Laura Matamoros le preguntaba si no estaría ella en ese sueño involucrada. "Era una fusión de cuerpos. Pero fue fabuloso y romántico", describía el concursante de 'Supervivientes'. Lo que está claro es lo que dice Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun (pareja de Kiko Jiménez): "La isla da para mucho".

No obstante, no piensa que en el sueño de Kiko Jiménez esté Laura Matamoros: "No lo creo de verdad. No creo que sueñe con Laura haciendo cosas íntimas. Creo que habrá soñado con Sofía. Tampoco lo dice... Se está portando como un gran caballero y está nombrando a mi niña a todas horas". Además, Maite Galdeano ha tenido tiempo de contar si Sofía está contenta con el concurso de su chico Kiko hasta el momento. "Está muy contenta. Está feliz y dice que es hasta demasiado bueno. Ha perdonado a Laura, se ha portado súper bien, le ha hecho (Laura a Kiko) muchas 'pirulas'". Sandra Barneda le ha preguntado si Sofía va a ir a verla y de paso estar en el plató de 'Supervivientes', a lo que Maite ha señalado que "por qué no. Ella está encantada de venir. Pero no sé". Y ha añadido que por ella sí: "No se niega a nada".