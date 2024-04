Apasionado y lacrimógeno reencuentro entre Arantxa del Sol y Finito de Córdoba: "Me dijiste ven y lo dejé todo"

La asturiana Arantxa del Sol ha vivido en esta madrugada del lunes la jornada más feliz desde que inició su andadura en ‘Supervivientes’. Por un doble motivo. Primero, porque ha recibido la visita de su marido, el torero Finito de Córdoba. Y segundo, porque se ha salvado in extremis de la expulsión, en detrimento de Laura Matamoros.

El reencuentro entre la actriz, modelo y presentadora con raíces familiares en Cangas de Onís, y su marido ha sido a la vez apasionado, emotivo y lacrimógeno. Ella, encerrada en una jaula con un antifaz que no la dejaba ver nada, y él superando una dura prueba para encontrar la llave que abría la prisión en la que estaba su mujer.

Finito de Córdoba tuvo que lanzarse al agua para conseguir las llaves que abrían la jaula en la que estaba Arantxa del Sol. Tras superar esa prueba, llegaba hasta el lugar donde estaba la superviviente, abría la puerta y le quitaba el antifaz. La asturiana no pudo evitar las lágrimas y saltaba emocionada a sus brazos. Ambos se fundieron en un apasionado abrazo. Tampoco no faltaron los besos.

"No se puede estar más bonita, qué guapa, ni el hambre te roba la belleza", le decía Finito de Córdoba al verla, mientras ella no dejaba de abrazarle. En el plató de Telecinco, mientras tanto, la emoción embargaba no solo a la hija de ambos, Lucía Serrano, sino a buena parte de los presentes.

Momentos románticos

"Qué bonito lo que acabamos de vivir, estamos aquí llorando todos. Qué bonito lo has hecho, Finito", le decía la presentadora en el plató, Sandra Barneda: "Estoy muy emocionada, esto ha sido una alegría inmensa", acertaba a decir Arantxa entre lágrimas. "Es el mejor regalo", expresaba. "Me dijiste ven y lo dejé todo", replicaba él.

El torero le comentaba a su esposa le lo orgullosos que está de ella y de su concurso toda la familia: "Está fenomenal, no te puedes imaginar cómo está todo el mundo. Esta es la sonrisa que todos queremos ver", exclamaba. Y aseguraba que había viajado a Honduras para recordarle todos los momentos románticos que vivieron en su juventud con el capote que ella se llevó al reality, algo de lo que tanto había hablado la asturiana con sus compañeros: "Vengo a recordártelo de nuevo".

Laura Matamoros y Arantxa del Sol aguardando quién sería la expulsada. A la derecha, la hija de la asturiana, Lucía Serrano. / Telecinco

"Muchas gracias por contar con mi niña por hacerla volver a televisión de esta manera y a su casa, a Telecinco. Gracias por habernos brindado este momento", añadía Finito de Córdoba, mientras que Arantxa del Sol añadía: "Gracias a este equipazo, no hablamos con ellos, pero es muy bonito lo que me están trasmitiendo".

Pero no fue esa la única alegría que se llevó la canguesa en la madrugada española –la tarde en Honduras–. Porque solo unos minutos después la audiencia, con sus votos en la app Mitele, la salvaba de la expulsión. Antes se habían librado Blanca Manchón y Kiko Hernández, este último poco antes que Arantxa del Sol.

La decisión del público de salvar a Arantxa del Sol ha tenido otra consecuencia: Sandra Barneda retó a Finito de Córdoba a pasar la noche con su mujer en Playa Limbo si se salvaba, y el torero se comprometió a ello. "Dicen que aquí las estrellas se ven maravillosas por la noche. Pues vamos a ver las estrellas", contestó el torero.

La salvación de esta madrugada resulta muy importante para Arantxa del Sol, ya que este martes Playa Limbo desaparecerá del reality y sus habitantes se reunificarán con sus compañeros de Playa Olimpo y Playa Condena. Esa es la teoría, pero podría haber sorpresas, porque Sandra Barneda anunció "muchas novedades" y "giros inesperados" para esa jornada.