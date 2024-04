La asturiana Arantxa del Sol para los pies a Ángel Cristo: "Este hombre no está bien de la cabeza"

Desde que aterrizó en Honduras, el papel de Arantxa del Sol ha sido más bien discreto, con alguna que otra pelea con sus compañeros y la sombra de la expulsión rondándole los primeros días. Sin embargo, parece que todo se ha tranquilizado. La asturiana le ha cogido el truco al concurso y después de salvar la eliminación en varias ocasiones, también ha dejado atrás las nominaciones.

Con el paso de los días ha ido cogiendo protagonismo y así se lo está haciendo ver el público. Tal ha sido el cambio de la concursante que los compañeros más cercanos en los primeros días en Honduras ahora se han vuelto en rivales.

La sorpresa ha saltado en el plató de Supervivientes al ver unas imágenes en las que mantenía una fuerte discusión con Ángel Cristo. En los primeros programas se llegó a acusar a Arantxa de estar todo el rato detrás de Ángel Cristo, como si fuese su guardaespaldas. Esta situación ha cambiado por completo y la relación entre ambos concursantes está completamente rota.

"Traidor y miserable", fueron las palabras con las que Arantxa describió a Ángel Cristo, unas declaraciones muy sorprendentes y sobre las que no tardaron en llegar las reacciones. "Arantxa se está soltando y ha hablado alto y claro de Ángel Cristo en Playa Limbo y sus compañeros le han dado la razón en todo", fueron las palabras de Carlos Sobera sobre este tema.

Arantxa se encuentra ahora mismo en playa Limbo junto a Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Precisamente, entre estos concursantes es cuando se ha soltado del todo. "Las vivencias que ha tenido este chaval, pues tampoco son normales. Él tiene claro lo que está haciendo aquí en Supervivientes, provocando, su propio show", confesó la asturiana.

Pero el tema no lo zanjó con esas acusaciones, Arantxa aparentemente harta de la actitud del hijo de Bárbara Rey, dejó las siguientes declaraciones. "Este hombre no está bien de la cabeza, me ha parecido traidor y miserable". Está claro que Ángel Cristo se ha quedado sin aliados dentro del programa, mientras que Arantxa sigue peleando en el concurso.