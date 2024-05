Kiko Matamoros estalla contra Sandra Barneda sobre lo ocurrido dentro de Telecinco: "Se vivió uno de los momentos más sucios de los que he tenido conocimiento en un plató"

Laura Matamoros, Kiko Jiménez o Miri Pérez-Cabrero. La expulsión de esta semana estaba entre tres de los pesos pesados de esta edición de 'Supervivientes 2024', que después de dos meses protagonizando polémicas, discusiones y grandes momentos, decía adiós al reality y a Honduras para siempre.

Antes, la hija de Kiko Matamoros regresaba a los Cayos Cochinos con sus compañeros después de varios días tras sufrir una caída y darse un fuerte golpe en la espalda cuando estaba recogiendo leña. Jorge Javier Vázquez le comunicaba el resultado de las pruebas a las que se había sometido: y es que había respondido satisfactoriamente al tratamiento y los médicos consideraban oportuna su continuidad en el concurso, aunque no podría realizar pruebas y esfuerzos físicos hasta su completa recuperación.

Sin embargo, y a pesar de su alegría por reincorporarse a la convivencia y su ilusión por poder continuar en el reality, Laura era la expulsada tras una votación con los porcentajes ajustadísimos. En primer lugar la salvada era Miri, dejando la decisión de la audiencia en dos de los grandes protagonistas de la edición, la influencer y Kiko Jiménez.

María González Falcó

Comenzaron la aventura juntos en 'Playa Limbo' y juntos la han terminado antes de la expulsión definitiva de Laura, que no dudaba en reconciliarse -por enésima vez- con su compañero abrazándolo tiernamente y confesando que le quiere como a un hermano y le ha encantado vivir esta experiencia con él

"Había tenido esta semana de m... Gracias a todos por haberme apoyado el tiempo que he estado, que lo he disfrutado muchísmo. Gracias al equipo por haberme permitido estar en un espacio como 'Limbo' con Kiko. A los que no, disfrutad de la experiencia. Ved más allá de los que estáis haciendo ahora mismo. A algunos sé que les hago un favor por irme", ha afirmado tras su expulsión, que se ha tomado con deportividad porque, aunque quería seguir hasta el final, por fin se reencontrará con sus hijos y podrá ver con ellos la final de la Champions.

Las palabras de su padre

Si hay una concursante que está dando de qué hablar en esta edición 2024 de Supervivientes esa es, sin lugar a dudas, Laura Matamoros y no solo por la lesión que le mantiene apartada del grupo, ni por el estar nominada. En su tercera participación en el concurso de Mediaset -recordemos que la influencer estuvo en Honduras hace 7 años, en 2017, y que además fue repescada el pasado mes de abril por la audiencia- no ha parado de estar en el centro de las polémicas.

Desde que saltó del helicóptero el pasado día 10 de marzo, la hija del ex colaborador de Sálvame, Kiko Matamoros, ha ido acumulando enemigos allá por donde ha pasado. Primero, fue Kiko Jiménez - que al igual que Laura también estuvo en el formato en 2017- con quien protagonizó riñas muy subidas de tono, mientras que ahora está siendo Miri el blanco de todos sus ataques.

Aunque no han sido los únicos. Antes de sus monumentales broncas con sus compañeros de programa, la influencer aprovechaba prácticamente cualquier ocasión que tuviera para lanzarle dardos envenenados a la que fuera durante casi 20 años su madrastra, Makoke. Sin embargo, no está siendo la única del clan Matamoros en ganarse enemigos durante la emisión del programa de Telecinco. El caso más reciente es el de su padre, Kiko Matamoros, quien usaba su cuenta de Instagram para atacar de forma contundente a la cadena a quien acusa de perjudicar el concurso de su retoña: “Laura se encuentra en una situación de indefensión absoluta. Ha sido utilizada desde los platós para dar juego en un enfrentamiento con una señora que ha jugado con ventaja, con el apoyo y la cobertura mayoritaria de programas, presentadores y colaboradores (serviles y cobardes). Ella no tenía respuesta de sus reacciones en platós y programas, y la otra persona sí aprovechándose para victimizarse, pero no han parado de provocarla para conseguir esas reacciones negativas y luego machacarla”, expresaba en redes sociales.

Sin embargo, esto no es todo, ni mucho menos. Matamoros tenía ganas de hablar y vaya sí lo ha hecho. El ex de Sálvame se ha despachado a gusto con todo y con todos, incluida la que hasta hace apenas un año fuera compañera suya de platós y pasillos, la presentadora de 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda. Porque si bien no la ha mencionado de forma directa, Matamoros no ha podido ser más claro en su mensaje: “El pasado domingo se vivió uno de los momentos más sucios de los que he tenido conocimiento en un plato; la animadversión y la imparcialidad, incluida la presentadora, restaron importancia a la actitud repulsiva de dos concursantes y silenciaron la respuesta de mi hijo Diego (resultaba más importante ver a otra invitada imitar a la Pantoja).”