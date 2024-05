Ana María Aldón explota tras la nueva polémica de Ortega Cano: "Habéis dañado mi imagen"

Ana María Aldón sigue protagonizando polémicas dentro y fuera de la pequeña pantalla. Si hace unos días se descubría que su exmarido, Ortega Cano podría no estar cumpliendo con sus obligaciones familiares respecto del hijo que tienen en común, ahora se ha sabido que su negocio textil en internet podría ocultar una cara B que haría reportaría sustanciosas ganancias a la diseñadora pero que también la convertiría en el blanco de todas las críticas.

Al parecer, la exmujer del diestro adquiere la ropa que vende de forma online en un famoso polígono madrileño donde es fácil encontrar gangas procedentes de China y que ella vendería con un enorme margen de beneficio.

Esto no parece haber gustado nada a la exmujer de Ortega Cano, que se ha mostrado visiblemente enfadada al abordar este tema. Una polémica que sale a la luz justo tras conocerse que Ortega Cano había repasado su vida personal ignorando por completo.

Nueva polémica

Ana María Aldón presume de nueva faceta a través de La diseñadora redes sociales, donde deja claro que lo suyo es la moda y que, frente a la televisión, se ha convertido en su plan B. Y es que la colaboradora estudió diseño y ahora vende ropa a través de su web y protagoniza divertidos vídeos y directos en Instagram. Pero ¿De dónde obtiene su ropa? ¿Qué margen de beneficios tiene?

Ana María Aldón está enfadada y mucho. La diseñadora se ha mostrado indignada con un programa de la cadena en la que colabora, Telecinco, porque realizó una reciente investigación sobre su negocio. La exmujer de José Ortega Cano cuenta con una tienda online donde vende ropa.

"Estoy enfadada porque esta semana parece ser que la han tomado conmigo. Unos compañeros de otro programa. No me parece justo el trato que se dio", ha manifestado en 'Fiesta'. Su denuncia en cuestión está dirigida al programa 'Así es la vida' donde se dijo que vendía género proveniente de China.

Ha añadido que, además, cuenta con un máster en Marketing Digital. "Mi negocio lo llevo sola. Esos márgenes no son mis márgenes. No estáis diciendo la verdad. Yo estoy aplicando una fórmula de beneficio por debajo. No es justo lo que habéis hecho conmigo. No solo habéis dañado mi imagen, También la mano que está dando de comer a mi hijo. Esto no se hace".