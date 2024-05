El ex de Anabel Pantoja denuncia por el acoso: "He hecho algo supergrave"

Omar Sánchez y Marina Ruiz ya no están juntos. Tras un año y medio de relación, la pareja que se formó a golpe de reality, ha decidido separar sus caminos y anunciarlo en redes sociales. Sin embargo, antes de que los influencers lo hicieran oficial, fue un descuido de la joven en Instagram lo que hizo saltaran las alarmas y los seguidores de la pareja empezaran a hacer sus quinielas sobre quién habría dado el paso de poner fin a su relación.

Con el fin de la relación, se han abierto muchos interrogantes, quién puso fin a la relación, fue iniciativa de ambos o parte de uno de los dos... muchas preguntas que sus seguidores se hacen y que en ocasiones, pueden resultar cargantes para la pareja. De hecho, el propio Omar no ha tardado en denunciar el acoso que estaría sufriendo su ex, Marina Ruiz, después de que se conociera el fin de su relación con el canario.

Acoso en redes

Sin embargo, Omar se ha visto obligado a reaparecer por un sólido motivo: defender a su ex. La 'influencer' está recibiendo duras críticas por su 'buen estado de ánimo', entre otras cosas, tras su ruptura, y no está siendo nada fácil. "Como saben, ya llevo tiempo sin pasar por aquí, ya saben la situación, pero la ocasión lo merece, quiero pedir un poco de respeto para Marina", comienza pidiendo el exmarido de Anabel Pantoja.

"Está recibiendo unos mensajes que creo que no se merece, un acoso a ella y a su familia... se ha terminado una relación y ya está, hay que seguir adelante por mucho que duela. Hay comentarios que tienen un límite que no tendríamos que pasar", añade el canario, "solo pediros ese favor, respeto. Porque yo respeto todo tipo de opiniones, pero no comparto los insultos ni las amenazas", zanja.

Marina, por su parte, ha agradecido públicamente las palabras de su ex y ha señalado que "hay comentarios que son de pena, creo que no me los merezco. He dejado una relación sanamente, y parece que he hecho algo supergrave. Tengo que seguir con mi vida", escribe en sus redes sociales, donde hay multitud de comentarios criticando que luzca una sonrisa, viaje sin parar o "haga como si nada" mientras Omar llora su ruptura.

Ruptura

Después de que Marina Ruiz confirmara por error su ruptura con Omar Sánchez, el propio Omar ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde confirma la noticia y da explicaciones.

Visiblemente afectado, el canario mira a cámara y expone: "Como bien dijo Marina en el texto anterior, nuestra relación ha acabado. Es un momento difícil para los dos, pero así es la vida. Nuestros caminos tienen que separarse como pareja".

Además, da las gracias por todas las muestras de cariño: "Simplemente, quería agradecer todos estos mensajes que he recibido y todo el apoyo. De verdad, que estoy muy agradecido. Hay que seguir, nuestra vida sigue y solamente pido respeto tanto para ella como para mí. Y nada, seguiré subiendo mis videos y mis cosas, pero entiendan también que es un momento difícil. Simplemente, darle las gracias por estar y a ella, por supuesto".