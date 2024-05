Omar Sánchez confirma y Marina Ruiz hacen oficial su ruptura: "Ha llegado un punto en el que estoy agotada"

Parece que los rumores son ciertos y el amor entre Omar Sánchez y Marina Ruiz ha llegado a su fin. Así lo han comunicado ambos a través de sus redes sociales en un texto que primero ha escrito Marina y que después ha completado Omar, que también ha compartido una historia entre lágrimas explciando la situación.

El exmarido de Anabel Pantoja llevaba días avivando los rumores con los mensajes que iba dejando en sus pies de foto de Instagram y, finamente, ha sacado de dudas a sus seguidores.

"Bueno familia, dada la situación os comento: Omar Sánchez y yo ya no estamos juntos", escribía sin rodeos Marina. "Hemos tenido una relación muy sana pero tenemos vidas diferentes, su vida está en Canarias y la mía aquí y yo sinceramente he llegado a un punto en el que estoy agotada y prefiero que se acabe esta relación sana y maduramente a que haya problemas a futuros. Le quiero muchísimo y me tendrá para todo lo que necesite. Gracias a todos por los mensajes tan bonitos que hemos recibido. A veces las cosas no funcionan cómo queremos pero no es un fracaso es un nuevo aprendizaje, y sino se intenta jamás se sabría que hubiera pasado", añadió.

Por su parte, Omar también añadió un pequeño texto: "Como comprenderán, ahora mismo es un momento difícil y doloroso. En cuanto me recupere, les haré un vídeo explicando un poco".

Acto seguido, publicó una historia entre lágrimas: "Nuestros caminos tienen que separarse, pero quería agradecer todos los mensjaes y el apoyo que he recibido. Hay que seguir, nuestras vidas siguen".