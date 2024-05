Preocupación por el estado de salud de Gloria Camila: Rocío Flores ha viajado de urgencia a Madrid

La relación entre tía y sobrina está más afianzada que nunca, o eso es lo que ha demostrado Rocío Flores a la hora de atender las necesidades de Gloria Camila. Ambas, de la misma edad y con asuntos familiares complicados, parece que han encontrado en la otra un pilar vital con el que contar en caso de necesidad. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Gloria Camila.

Con la relación con su hermano José Fernando Ortega completamente rota y su padre envuelto en su regreso al mundo del toreo, la hija pequeña de Rocío Jurado ha tenido la inestimable ayuda de su sobrina. Todo empezó después de pasar por quirófano, donde había realizado un aumento de pecho. Sin embargo, los dolores y molestias no tardaron en aparecer debido a que las prótesis estaban mal posicionadas.

Tras una nueva intervención, su salud solo hizo más que empeorar. "Sigo en el hospital, un poco dolorida pero me están cuidando mucho. Apenas puedo levantar los brazos", compartía desde el hospital con sus seguidores. Pese a los dolores, señaló que todo había salido a la perfección y el resultado era el que esperaba. En este punto, al ver que no mejoraba, su sobrina Rocío Flores no dudó en cruzarse media Península Ibérica para ayudar a Gloria Camila.

Desde Málaga hasta Madrid, Flores acompañó a su tía en el hospital y le ayudo en lo que necesitase. Un gesto que demuestra la especial relación que mantienen y que las ha tenido unidas durante todo este tiempo.

La nieta de Antonio David

Desde hace unas semanas, Rocío Flores tiene una "hija", la perrita Roma, que la acompaña a todas partes. Sin embargo, tal y como explicó la propia Rocío Flores, está preocupada por dejarla con su abuelo, Antonio David Flores.

Y es que el problema reside en otra perrita, Daisy, que es de la otra hija de Antonio David Flores. Tal y como explicó Rocío Flores, ya hubo un primer encuentro entre ambas perritas que no fue todo lo bien que le hubiera gustado. Sin embargo, Rocío Flores tiene que hacer un viaje que le obligará a dejar a la perrita con Antonio David, y está preocupada por lo que pueda ocurrir.

Por este motivo, ha pedido ayuda a sus seguidores, para que le cuenten sobre experiencias con otros perros de la misma raza que Daisy.

Rocío Flores es nieta de Rocío Jurado, nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946 como Rocío Carrasco Mohedano, se erigió como una de las figuras más queridas y emblemáticas en la escena musical española. Desde una edad temprana, su talento innato para el canto fue evidente, ganando su primer concurso de talentos en su ciudad natal a los 16 años y pronto cautivando a audiencias en festivales y espectáculos por toda Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su álbum debut "Rocío Jurado canta a España", una colección de canciones populares que capturaron la esencia de diferentes regiones del país. El éxito del álbum la catapultó a la fama, convirtiéndola en una de las artistas más queridas de España.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes, vendiendo millones de copias en todo el mundo. Además de su destreza como cantante, se ganó el cariño del público como actriz, participando en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también fue una voz valiente en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un ícono de apoyo y aceptación. En una época en la que el tema de la orientación sexual era tabú en España, Rocío Jurado abogaba abiertamente por el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación.

Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la tragedia. En 1984, perdió a su hermano en un trágico accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó en coma durante días. Rocío Jurado también enfrentó su propia batalla contra el cáncer, falleciendo en 2006 a los 61 años de edad después de una larga lucha.