Última hora sobre la "hija" de Rocío Flores: "No sabéis lo feliz que me siento de tenerla conmigo"

Rocío Flores no cabe de felicidad, sobre todo después de la llegada de su "hija" Roma y así ha querido compartirlo en sus redes sociales. "Hace un mes que llegó a mi casa para revolucionar mi vida", cuenta en una publicación, asegurando que "no sabéis lo feliz que me siento de tenerla conmigo".

Y es que la perrita Roma se ha ganado el corazon de toda la familia de la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. En una story de su perfil oficial en la red social de Instagram, Rocío Flores muestra al cachorro durmiendo plácidamente y escribe "cada vez que la miro alucino, dentro de dos semanas seguro que no cabe ya en su cama. Y pensar que dentro de unos días hace un mes que llegó a casa para revolucionar mi vida, jamás pensé que en menos de un mes, un animal me iba a aportar 10 veces más que muchas personas de muchos años, no sabéis lo feliz que me siento de tenerla conmigo".

Publicación de Rocío Flores. / Instagram de Rocío Flores @rotrece

Rocío Jurado, una figura emblemática en la historia de la música española, nació en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946 bajo el nombre de Rocío Carrasco Mohedano. Su incursión en el mundo de la música se remonta a mediados de los años sesenta.

Desde sus primeros años, Rocío Jurado deslumbró con su innato talento vocal. Con tan solo 16 años, se alzó como ganadora en un concurso de talentos en su ciudad natal, abriendo así las puertas hacia una carrera llena de éxitos. Pronto, su voz resonaría en diversos festivales y espectáculos en Andalucía.

En 1968, debutó con su álbum "Rocío Jurado canta a España", una colección de canciones populares que reflejaban la riqueza musical de las diferentes regiones del país. Este lanzamiento marcó el inicio de una trayectoria que la catapultaría a la fama, convirtiéndola en un ícono de la música española.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas más queridas y respetadas. Además de su destreza vocal, incursionó exitosamente en la actuación, dejando huella en películas y series de televisión.

Talento artístico

Más allá de su talento artístico, Rocío Jurado se destacó por su valiente defensa de los derechos de la comunidad LGBT, convirtiéndose en un símbolo de inclusión y aceptación en una época marcada por el tabú. Su voz resonaba no solo en los escenarios, sino también en la lucha por la igualdad y el respeto.

Sin embargo, su vida estuvo marcada por la tragedia. En 1984, sufrió la pérdida de su hermano en un trágico accidente de tráfico, y en 2006, su esposo, el torero José Ortega Cano, quedó en coma tras un grave accidente automovilístico. Además, enfrentó una dura batalla contra el cáncer que finalmente le arrebató la vida en 2006, a la edad de 61 años.