Preocupación por el estado de salud de Jaime Cantizano: acaba en Urgencias por las fiestas de San Isidro.

En las últimas horas, Jaime Cantizano ha tenido en vilo a sus seguidores después de compartir una imagen en donde aparecía en una sala de un hospital con una vía en el brazo. Ante esta situación, el presentador no ha dado más información al respecto, generando gran especulación a su alrededor.

"Estamos repostando", fue el único mensaje que dejó a sus seguidores que seguían sin saber nada de lo ocurrido y así se iban a quedar, ya que Cantizano no hizo más declaraciones sobre su paso por el hospital. Después del festivo, se volvió a reincorporar a su programa de TVE, 'Mañaneros', como si no hubiese ocurrido nada.

Tampoco hizo ninguna referencia en el programa que pudiese despejar la incógnita. Los rumores e investigaciones de algunos medios de comunicación apuntan a que un virus estomacal fue lo que le llevó a pasar por Urgencias, pero son solo teorías que el protagonista no ha hecho caso.

El cambio de Jaime Cantizano

Jaime Cantizano dice adiós a Mañaneros rumbo a un nuevo reto profesional. El clásico presentador lleva siendo durante los últimos meses el director del programa matutino de TVE con el que ha conseguido resucitar las audiencias de esta franja. Con un formato muy parecido al de la competencia pero con frescura y caras reconocibles de la televisión.

"La verdad es que lo llevaba con mucha discreción. Hace meses empecé a valorar la opción de trabajar un poquito menos y estar menos en la radio. Le dije a mi director de dejarlo. Tengo una temporada más de contrato, acabo en 2025. Y bueno pensé que había llegado el tiempo de dedicarle a los míos, a mimarme y a cuidarme", explicó la presentadora en su programa 'Julia en la Onda'.

De esta forma, se produce en la cadena un cambio de cromos entre Julia Otero y Jaime Cantizano. "Son 17 años en la tarde, yo soy culo de mal asiento y aún me pregunto como he seguido aquí, me apetecía un cambio, les propuse el cambio y afortunadamente hemos llegado a un acuerdo que nos implica a dos personas porque Jaime Cantizano hará las tardes y yo haré las mañanas del fin de semana de 8 a 12, es un reto que me hace mucha ilusión", fue la explicación de la periodista, que arrojó luz sobre lo ocurrido y ayudo a entender los motivos por los que Cantizano abandona el programa de TVE.