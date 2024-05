Marta confirma su embarazo tras la sonada separación de Matamoros: "El bebé más deseado del mundo"

Tan solo unos meses después de concoer la noticia de su ruptura sentimental con Diego Matamoros, Marta Riumbau nos ha sorprenido a todos con una noticia que no esperábamos... ¡Esta embarazaa!. Una vez más la influencer ha recurrido a su cuenta de Instagram para compatir con todos sus seguidores esta sorprenente y feliz noticia con la que nos ha dejado a todos 'con al boca abierta'.

Como bien explica ella misma en el vídeo que ha subido a sus redes sociales, fue a principios de este año cuando tomó la decisión de convertirse en mamá soltera. "Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te explicaré todo, te contaré que eres el bebé más deseado del mundo" explica Marta en un vídeo de lo más emotivo en el que reconoce que este nuevo bebé es muy buscado y desesado.

"Somos tú y yo, eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo" continúa relatando Marta durante el vídeo. Sin lugar a dudas este nuevo embarazo es una noticia maravillosa para la 'influencer' que siempre ha tenido muy claro su deseo de ser madre, pero también para todas esas personas que la rodean y la quieren en su día a día.

La ruptura

Hace unas semanas el influencer Diego Matamoros recurríaa sus redes sociales para compartir cómo está viviendo su momento actual y el revés que ha dado en las últimas semanas. Recientemente le veíamos disfrutando del norte de España junto a su perrito y hoy ha compartido en sus stories un texto en el que se ha dirigido directamente a sus seguidores para explicar su situación más personal.

María González Falcó

El texto comenzaba reconociendo que es una tarea ardua la de compartir una noticia tan difícil como lo es una ruptura y más, confirmando que ha sido él quien ha tomado la decisión de poner punto y final a su historia: "Me encuentro ante la difícil tarea de compartir con vosotros un cambio significativo en mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quién tomó la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo". También quería aclarar que le ha costado tomar la decisión y que ambos siguen teniendo buena relación hasta el punto de seguir compartiendo piso a pesar de no estar juntos: "Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Ha sido el resultado de un profundo autoanálisis y comprensión de lo que ambos necesitamos en este momento de nuestras vidas. A pesar de los cambios, hemos seguido viviendo en la misma casa, apoyándonos el uno al otro en nuestros caminos individuales hacia el crecimiento y la felicidad, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra".

En los párrafos finales se dirigía directamente a sus seguidores, quienes le han mostrado su apoyo a lo largo de los años y a quienes sentía debía una aclaración en este capítulo nuevo de su vida. También le ha dedicado unas palabras a Marta y a su historia juntos: "Nuestra historia, aunque ha tomado un nuevo rumbo, sigue siendo una de amor y respeto. Estoy agradecido por cada momento compartido, y me siento optimista sobre lo que el futuro nos depara a ambos, como individuos".