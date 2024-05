Nueva retirada en Supervivientes: un concursante estalla y activa el protocolo de abandono.

La actual edición de Supervivientes está siendo una de las más accidentadas que se recuerdan. El concurso ha experimentado dos abandonos prematuros debido a recomendación de los médicos. El número ha podido ascender debido a accidentes que se han producido, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha sumado el tercero de los abandonos.

Primero fue Zayra Gutiérrez, hija de José María Gutiérrez y Arantxa de Benito, que por unas complicaciones médicas tuvo que dejar Honduras a los pocos días de llegar. El culpable de todo fue una hernia en la espalda que le impedía estar en la isla de forma normal. Su continuidad en el programa podría haber agravado el problema por lo que los médicos optaron por recomendarle el abandono para que comenzase con la recuperación lo antes posible.

Pocas semanas después se vivió un momento muy similar con una de las grandes favoritas. Carmen Borrego, principal atractivo de la edición, decía adiós al concurso también por recomendación médica. Después de sufrir mareos, desmayos y falta de fuerzas para afrontar las pruebas, el parte médico reveló que no podía seguir concursando, por lo que abandonó Honduras de vuelta a Madrid.

Nuevo abandono, nueva situación

Han pasado un par de meses desde que comenzase esta edición de Supervivientes. Los concursantes ya se han adaptado a las condiciones de escasez y aclimatado a las temperaturas húmedas y calurosas de Honduras. Algunos de ellos, como es el caso de Ángel Cristo o Kiko Jiménez han podido destensar de la convivencia con la visita de sus parejas. También hay otros a los que la tensión y el deseo de regresar está pudiendo con ellos.

Este ha sido el caso de Arkano. El rapero hace pocas semanas ganaba una de las pruebas y se salvaba de la eliminación con el porcentaje de votación más alto de la historia. Unas noticias que le daban fuerzas para seguir con el concurso. Sin embargo, la situación parece que ha llegado a un punto crítico y no le ha quedado otra que activar el protocolo de abandonos preparado para estas situaciones.

"No quiero estar aquí, que no quiero. Es tiempo perdido para mí estar aquí, tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así porque se preocupe mi familia, ya está, quiero hablar con el programa. Me da igual, no quiero estar aquí, no puedo", expresaba el concursante cuando Sandra Barneda le preguntaba. Pocos minutos después, la presentadora confirmaba que se había activado el protocolo.

"Arkano está siendo atendido por la psicóloga del programa, está un poco más tranquilo, pero sigue insistiendo en que quiere abandonar y dice que para él ha terminado la aventura". Ante la sorpresa de todos, la presentadora señaló que están buscando apoyo para que el rapero continúe en el programa. "La madre de Arkano está volando a Honduras".

Las palabras de Arkano

Pocos minutos después de que saltase la noticia del abandono de Arkano, el rapero volvía a ponerse delante de las cámaras para explicar su situación. "No puedo más, para mí esto está siendo un infierno mental cada minuto que pasa aquí, he explotado. Lo siento mucho, lo último que quiero es perjudicar al programa, al que estoy muy agradecido, me han tranquilizado y me han dicho que si me quiero ir me podré ir".

"Que el tiempo no vuelve, tenemos un tiempo limitado en esta vida y quiero aprovecharlo con los míos. Mi tiempo aquí, para mí, ha finalizado", explicaba él, como también aseguraba que esto es algo que ha aprendido en 'Supervivientes': "Esto es un aprendizaje", añadía, justo antes de que Laura Matamoros intercediese para hacer entrar en razón a su amigo.

"Estás haciendo un concursazo, esto es día a día, acuérdate de todas las conversaciones que hemos tenido. Aguanta, el tiempo pasa y luego te arrepentirás de haber dicho que te querías ir", trataba de convencer la hija de Kiko Matamoros.

Más tranquilo, Sandra Barneda aprovechó para explicarle a Arkano que aguantase 48 horas para "madurar la decisión" y que en 'Tierra de Nadie' diese la respuesta definitiva sobre si dejaba el programa o continuaba con la aventura.