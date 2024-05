Para Supervivientes por la intromisión de militares tras saltarse el perímetro de seguridad: "¿Vais a tapar una agresión física?"

Ante la posible expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de 'Supervivientes' por habere sobrepasado supuestamente los límites físicos con Aurah Ruiz tras protagonizar el último 'puente de la discordia', Ana Herminia da la cara por su pareja en un día muy especial para ella, el de su cumpleaños.

"Yo lo que te puedo garantizar es que Ángel adora a Aurah, que le ha dolido mucho, que se fue de las manos esa situación y Ángel cuando la gente no le importa, lo han visto todos, no reacciona así" explicaba Ana Herminia ante los micrófonos de Europa Press cuando le preguntábamos al respecto. "Le ha dolido mucho, por lo que yo pude hablar con él tenían planes de ir de vacaciones juntos con los niños, yo espero que se reconcilien, es un show como ya lo dije, después de lo que yo viví en Honduras fue el punto de inflexión, realmente es un show" añadía la mujer de Ángel.

Cuando le preguntan por Bárbara Rey y Sofía Cristo y si podrían haber sido ellas las encargadas de vetarla en el plató de 'Supervivientes', Ana aclara: "De ellas dos no voy a hablar, no quiero hablar, no voy a perder ni mi energía ni mi tiempo en hablar de ellas". Visiblemente cansada de todo lo que se ha hablado sobre ella, Ana deja claro que ella lo único que ha hecho en todo este tiempo ha sido apoyar a su pareja de forma incondicional: "Quiero saber qué he hablado yo de ellas, sino es apoyar a mi pareja, la que pudiera demandar soy yo, mi hija está en todos los programas de televisión, esas fotos no fueron pixeladas y la única que las tenían eran ellas, son fotos privadas".

Tras todo lo sucedido con Finito de Córdoba y Arantxa del Sol, Ana reconoce que ya amistad que compartía con el dietro ya no existe, aunque esa relación no se ha roto por su parte. "Yo lo entiendo, lo respeto, no es fácil la situación que tiene, está entre dos aguas y ya está, respeto su matrimonio, la decisión que él tome pero que sepa que en ningún momento se ha pensado en hacerle daño ni a él ni a nadie. Esa foto que salió la dio una que era 'amiga mía', es del 2014 y si hubiese querido eso, lo hubiese hecho hace tiempo" explicaba Ana Herminia.

Reconociendo que el revuelo mediático y la presión en los ultimos meses le está pasando factura a nivel anímico, la mujer de Ángel asegura que volverá 'a la carga' cuando su salud se lo permita y será entonces cuando aclare todo lo ocurrido durante la participación de su marido en el concurso, pero también lo que ha sucedido con ella en primera persona: "Estoy de abogados ya con lo mío, estoy con los abogados ya con todo lo que Ángel ha pasado, lo tiene la abogada, que Ángel sea el que quiera tomar acciones legales o no, lo decide Ángel. Me da risa cuando dicen que yo lo manipulo, Ángel hace lo que le da la gana".

Militares en Supervivientes

Fue durante 'Conexión Honduras' cuando le pudimos ver en el puente de la concordia enfrentándose a Aurah Ruiz. Es cierto que ese momento no iba a salir bien y así sucedió, pues si algo ha demostrado Ángel Cristo es no tener ningún tipo de medida con sus acciones ante sus compañeros, en el sentido de la comedia, y terminó diciéndole a la que había sido su amiga que se tiraba pedos.

Joaquín Prat revelaba este lunes en 'Vamos a ver' lo que había sucedido pero dando lugar a la especulación en redes: " En 'Tierra de Nadie' vamos a ver lo que ha pasado después del puente de la discordia, que ha venido a saltar por los aires todos los límites que hay para los concursantes dentro de la isla. Ángel se ha saltado todos los límites. Veremos cómo y las consecuencias en 'Tierra de Nadie'".

Un momento que el programa ya está promocionando con imágenes de militares entrando en el recinto donde se graba Supervivientes.