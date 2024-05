Joaquín Prat rectifica sus palabras sobre Ángel Cristo: "Nadie sabía donde estaba"

El caso Ángel Cristo ha llegado a salpicar a Telecinco con un escándalo nunca antes visto en Supervivientes. El personaje ha terminado por hacerse más grande que la persona y le ha condenado en su camino al premio del concurso. Una huida por la isla, sumado a diversas peleas con compañeros han terminado por sepultar a Ángel Cristo que ha sido expulsado de manera disciplinaria.

Días atrás, saltaba la noticia de que el hijo de Bárbara Rey se encontraba huido en la isla y le estaban buscando. Una información que saltó a primera plana y que otros programas se hicieron eco de ella. Uno de estos fue el de Joaquín Prat, que tuvo un malentendido a la hora de dar la información, pudiendo llegarse a entender que había habido una agresión física por parte de Cristo, cuando no ha sido así.

"Cuando ayer yo digo que Ángel Cristo se salta los límites físicos, vosotros y otras personas que nos estaban viendo interpretaron que había habido algún tipo de agresión física a alguien. No, no, no, no fue ni muchísimo menos mi intención que se malinterpretasen mis palabras", rectificaba Joaquín Prat. "Me refiero con límites físicos a los geográficos del lugar o del perímetro en el que tiene que sobrevivir obligatoriamente los concursantes de ‘Supervivientes’. El espacio que se establece para la seguridad de todos los participantes".

Explicada la confusión, Prat pasó a señalar que las acciones de Cristo eran inadmisibles, por mucho que fuese una persona adulta. "Nosotros no estamos solos, hay personas que están pendientes de nosotros y de lo que nos pueda ocurrir, y si tú desapareces ellos no tienen alcance para llegar a ti. Lo que ocurrió con Ángel Cristo es que se lo pasó y estuvo un tiempo que nadie sabía dónde estaba".

La expulsión de Ángel Cristo

La situación de Ángel Cristo en 'Supervivientes se ha vuelto insostenible y ha sido expulsado del concurso de manera fulminante. El hijo de Bárbara Rey, que desde el comienzo de la edición se ha enfrentado a prácticamente todos sus compañeros, traspasó todos límites tras una fuerte discusión con Aurah Garrido, tras la que decidió hacer caso omiso y saltarse el perímetro de seguridad de la isla en la que se desarrolla el concurso. Estuvo completamente desaparecido durante más de tres horas, en un terreno peligroso y no controlado ni supervisado por nadie.

El concursante fue localizado con efectivos especiales de seguridad tras varias horas de búsqueda y apartado del concurso de inmediato tras ser localizado, hasta que Carlos Sobera conectó con él en 'Tierra de nadie'. "Lo que has hecho no solo es un grave incumplimiento de las normas de seguridad, sino que ha sido realmente temerario. Has puesto en riesgo tu vida y la del equipo", le dijo el presentador.

En un primer momento, Cristo entonó el mea culpa: "Quiero pedir disculpas a la organización u a todos los que se han preocupado por mí. He actuado de forma inconsciente y pido perdón desde lo más profundo de mi corazón". No obstante, rápido se revolvió contra la organización: "Hay consecuencias para unos pero no para otros. Arantxa del Sol me pegó. Pero como no se grabó, no existió", espetó el concursante. "Arantxa está fuera del concurso tras lo ocurrido", le respondió el presentador del programa, al que interrumpía constantemente. "Y siguió aquí hasta que la audiencia la expulsó. No mientan a la gente, por favor", replicó.