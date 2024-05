Ángel Llácer sigue en la UCI: su preocupante pronóstico

Viajar a un país extranjero siempre es toda una experiencia. Descubrir nuevos lugares, disfrutar de su gastronomía y volver con un enorme álbum de fotos son algunos de los recuerdos que puedes traerte en la maleta.

Sin embargo, a veces la aventura puede no salir como queríamos y acabar trayéndonos a casa un indeseado amigo con nosotros. Es lo que le ha pasado a Ángel Llácer, el que fuera profesor de Operación Triunfo y ahora, jurado de Tu cara me suena ha hecho saltar todas las alarmas al comunicar que se encuentra ingresado en la clínica Ruber de Madrid donde tuvo que ser atendido por su viaje a Vietnam, donde al parecer, contrajo una bacteria "muy contagiosa".

Tras semanas ingresado, ahora ha salido que el jurado de Tu cara me suena continúa sin levantar cabeza y, al parecer, con pronóstico preocupante.

Bacteria contagiosa

El cómico y presentador Ángel Llácer padece un problema de salud que le mantendrá alejado de la televisión durante un tiempo. En este momento, se encuentra ingresado en la Clínica Ruber de Madrid, donde fue atendido tras volver de su último viaje a Vietnam. Este traslado internacional ha sido la causa y efecto de su enfermedad, pues fue en dicho país asiático donde contrajo una bacteria llamada Shigella, que la Clínica Mayo define como "muy contagiosa".

El pasado 16 de abril saltaba la noticia de que Àngel Llàcer causaría baja en el programa al haber contraído una bacteria en un viaje a Vietnam que le habría producido una enfermedad. Ha pasado un mes y apenas se han tenido detalles de cómo está el coach vocal, que ha tenido que ser sustituido en el programa. Estuvo dos semanas ingresado en Madrid pero, tras una mejoría en el que pudo contar cómo se encontraba en 'Tu cara me suena', fue dado de alta y regresó a Barcelona, donde ha vuelto a ser ingresado.

Recientemente, en 'Espejo Público', Miquel Valls actualizó la información sobre los progresos de Llàcer, aunque faltaba un testimonio de primera mano que aclarase cómo se encuentra el actor. Aunque el show debe continuar y, por el momento, han contado con Silvia Abril y Santiago Segura para cubrir su puesto de forma extraordinaria, lo cierto es que la audiencia y sus compañeros desean su pronta recuperación, y su amiga Lolita, compañera de 'Tu cara me suena', dio buenas noticias sobre el estado de salud de Àngel Llàcer. "Gracias a Dios, ya está fuera de peligro, ya está fuera del hospital". Comenzaba, para después añadir: "'Tu cara me suena' sin mi Àngel no es lo mismo. Y me emociono incluso porque sé que en los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe".

Sin embargo, Laura Fa y Lorena Vázquez, presentadoras de 'Mamarazzis', tiene una información que es muy diferente a la que desveló Lolita sobre la última hora del estado de salud de Àngel Llàcer . "Su entorno está muy preocupado por su pronóstico, pero no podemos dar más detalles. Lolita dijo que estaba en casa, pero a nosotros nos consta que sigue ingresado y que es un proceso muy lento. Tenemos amigos en común que nos han trasladado que están preocupados y están tristes".