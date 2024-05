Elena Tablada tensa la relación con su exmarido Javier Ungría: "Es una cazafortunas"

Javier Ungría ha sido el último concursante de Supervivientes en abandonar el programa. Su expulsión estaba más que clara después de estar toda la semana nominado y asegurar que ya no quería continuar en el programa. La audiencia le hizo caso y le mandó de vuelta a España, donde le esperan sus seres queridos y un asunto judicial del que depende la custodia de su hija.

Ungría tiene una niña en común con Elena Tablada con la que mantiene un conflicto en los tribunales que, según Tamara Gorró está motivado por el empresario. "De las dos partes, la demanda se produce de él a ella. Él es el que demanda a Elena Tablada. Ella no pide ninguna pensión compensatoria, por lo tanto, no quiere dinero. Lo único que quiere es que si la niña vivía con, pongamos, diez euros, siga viviendo con diez euros, por ambas partes. Quien pide dinero es él a ella, a una cuenta mancomunada".

Ante las últimas palabras de Ungría y todos los rumores que han aparecido en torno a la pareja, Tablada ha contestado a los rumores que le llamaban 'cazafortunas'. "Más bien al contrario. Quizás porque mi familia ha tenido mucho dinero y me lo dio todo nunca le di al dinero el valor que realmente debería. Si estuviese buscando a alguien, que no es el caso, sería alguien con una comodidad económica, no para que me dé nada a mí misma, sino para que no me quite lo mío ni lo de mis hijas, como sucedió en esta experiencia pasada".

Complicaciones familiares

La separación de Elena Tablada y Javier Ungría tuvo lugar en junio de 2022 tras seis años de relación. El proceso judicial comenzó el año pasado, aunque esta vez las circunstancias han tenido que adaptarse a la estancia temporal de Javier Ungría en Honduras.

Pese a lo idílico de la relación, parece que las mariposas se terminaron volatilizando para los dos. Ahora, es la familia de Javier Ungría, según Tablada, la que le está haciendo "un flaco favor". Además, algunos indican que Tablada incluso ha tomado la decisión de pedirles que no intercambien ni una palabra con ella.