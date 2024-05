Anita Matamoros es la más pequeña de la familia, pero ha demostrado abrirse camino con seriedad en el mismo mundo que sus hermanos. Si bien la hija de Kiko y Makoke se demuestra mucho más al margen de la televisión, Anita no ha renunciado a las cámaras, pero apuesta por la de su móvil y, a poder ser, la interior para conectar con su audiencia.

Tiene 23 años y una carrera en el mundo de los influencers bastante prometedora, aunque ha querido dejar claro en un preguntas y respuestas que lo primordial es lo que le rodea: "Ahora es como que parece que más estresada está es la que mejor lo está haciendo, pero creo que es al revés; la persona que más tiempo dedica a su vida personal dentro de lo que cabe y se lo puede permitir es la que mejor lo está haciendo".

Y es que, a pesar de su corta edad y de tener "el corazón contento y bailongo" tras confirmar su relación con el cantante Jonny Garso, últimamente una pregunta comienza a rondarle la cabeza a Anita Matamoros: la maternidad. Sobre esto han querido saber un poco más sus seguidores, y ella no ha dudado en ser plenamente sincera: "Es una pregunta que últimamente me estoy planteando muchísimo porque no quiero ser madre. Sé que es un poco raro que una mujer diga esto pero de momento me encanta disfrutar de mis sobrinos y no tener responsabilidades además de un perro".

Cuenta la pequeña de los Matamoros que se encuentra en un buen momento de equilibrio entre el contenido y su vida personal. En este mundo de inmediatez, Anita disfruta más de un contenido así, de la manera en la que ella está gestionando sus redes sociales y en la que se siente más a gusto.