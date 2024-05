Matamoros aclara los rumores de ampliar la familia después de que se conozca a su nueva pareja: "Es un poco raro"

La familia Matamoros sigue dejando titulares allí por donde pasa. Con Laura Matamoros fuera de Supervivientes y Kiko reviviendo como tertuliano del corazón, ahora ha sido la pequeña de todos, Anita, la que ha dado la gran noticia. Lejos de las cámaras televisivas, Anita es hija de su generación en la que se prefieren los flashes de los teléfonos móviles a los focos de los platós televisivos.

Como buena influencer, acumula más de 694.000 seguidores con los que se mantiene en contacto y tiene en todo momento actualizado. Precisamente, en una de sus últimas publicaciones, aparece contestando preguntas personales que le habían enviado. "La semana pasada os dejé una cajita de preguntas, normalmente siempre las hago en stories y muchas veces acaban repitiéndose. Me parecía guay hacerlo de esta forma con las preguntas que más se repiten. Hope u enjoyyy", expresaba en el texto de la publicación.

Una de las primeras cuestiones que le aparecieron fue sobre su vida amorosa. Actualmente, la pequeña del clan Matamoros se encuentra saliendo con Johnny Garso, un músico varios años mayor que ella. "Sentimentalmente estoy muy bien. Tengo el corazón contento y bailongo", confesaba con una sonrisa Anita.

Las preguntas fueron haciéndose más íntimas, llegando a cuestionar el asunto de la maternidad. "Es una pregunta que últimamente me estoy planteando muchísimo porque no tengo nada claro si quiero ser madre. Sé que es un poco raro cuando una mujer dice eso porque es como 'uh...', pero no lo sé", contestaba sin saber bien que expresar. "A lo mejor en un par de años me cambia la idea, pero, de momento, me encanta disfrutar de mis sobrinos y no tener responsabilidades más que un perro".

Las palabras de Laura Matamoros sobre Benji

Laura Matamoros ha vivido una experiencia renovadora en Supervivientes. La experiencia de la exconcursante ha llegado a su fin, pero esta segunda vez ha superado con creces a la primera, según lo que ha contado la influencer.

Antes de marcharse de Cayo Menor, Matamoros se abrió en canal sobre su situación antes de esta segunda oportunidad en el 'puente de las emociones'. Matamoros fue pasando de escalón hasta escalón, llegando a la separación: "Poder venir para saber que puedo estar sola. Este último año he tenido que aprender a vivir en soledad, cosa que antes pensaba que no podía. He tenido mucha dependencia del padre de mis hijos por muchas cosas y circunstancias e íbamos y veníamos por quizás no saber estar solos".

A pesar de que este escalón "no le gustaba nada", aclaró que no sabía de cuál de todas hablar, ya que fueron unas cuantas. Además, explicó que "es cuestión de tiempo" y que siempre ha querido formar una familia con él, pero "al final cree que es lo mejor". Tras la pregunta de si dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación, fue clara: "No. Si no fuera el padre de mis hijos, seguiría con él". Eso sí, Laura tiene claro que "el amor de su vida no ha llegado todavía".

Laura asegura que, tras la primera ruptura, "se le ha ido castigando a lo largo de la relación y se han permitido cosas que no se tenían que permitir".