El problema que arrastra Matamoros y que le ha llevado a pasar por numerosas cirujías: "Llevo mucho tiempo con un proceso con muchos injertos"

Anita Matamoros suma otra intervención más a la lista. La influencer, hija de Kiko Matamoros y Makoke, ha contado a sus seguidores que el pasado martes tuvo que volver a tratarse de un problema que arrastra desde hace mucho tiempo y que le ha llevado varias veces a someterse a diversas operaciones.

"Ayer no os dije nada, pero me volvieron a hacer una intervención en la boca", empezó a contar la influencer. Y es que, cuenta Anita, que está esperando a que le pongan un diente de manera definitiva. Para aquellos que no entendían a qué se refería, la historia viene de largo: "Llevo mucho tiempo con un proceso dental de un implante, con muchos injertos de hueso, encía, durante años, y ayer me volvieron a hacer una mini-intervención; básicamente cortar y coser encía".

Sin embargo, contó Matamoros que estaba bien y que era "lo más light a lo que me he sometido". Eso sí, l intervención requiere que mantenga el reposo y esté quieta un tiempo para que haga efecto.

Antecedentes

Anita Matamoros se ha sometido en varias ocasiones a alguna que otra intervención para acabar con unas terribles dolncias bucales y que venía a raíz de un problema que tuvo de pequeña: un golpe en la boca. A consecuencia de aquel golpe, Anita perdió el diente y desde entonces ha portado uno falso.

Incluso Anita ha posado en varias ocasiones con su diente postizo: "Os voy a contar una verdad, yo en realidad no tengo diente. Es un postizo", publicaba en 2022 mostrando el hueco vacío sin la prótesis.