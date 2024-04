Matamoros se sincera con sus seguidores sobre su momento actual: "He vuelto a disfrutar de mi soledad".

La familia Matamoros está protagonizando algunas de las polémicas de las últimas semanas. Con Laura Matamoros a la cabeza, como concursante sorpresa de Supervivientes, el resto de los miembros se ven envueltos en algunos de los conflictos que ha protagonizado desde que entró en el programa. Y es que su relación con Makoke, exmujer de Kiko Matamoros no es la mejor.

Laura Matamoros entró en Supervivientes por sorpresa y con una cláusula concreta: Makoke no podría participar. El programa siguió esta regla del contrato al pie de la letra, pero eso no le ha evitado que la colaboradora acuda a los debates del concurso. Un hecho que ha provocado diversos intercambios de palabras entre las dos implicadas.

Mientras tanto, el resto de la familia se mantiene al margen. Kiko Matamoros, desde que dejó Sálvame, ha reducido sus apariciones en televisión, centrándose en otros proyectos y mostrándose muy contento de su relación con Marta López Álamo. Anita Matamoros, por su parte, tampoco ha querido entrar en las peleas entre su madre y su hermana y mantiene un perfil discreto para los asuntos del corazón, pero muy activo en redes sociales.

Las confesiones a sus seguidores

La pequeña del clan Matamoros se encuentra disfrutando de su nuevo amor, el músico Johnny Garso, con el que ya ha compartido alguna que otra foto en sus redes sociales. En un momento de cambios Anita Matamoros se ha parado unos segundos para compartir una reflexión con sus seguidores, sobre cómo está afrontando su vida actualmente.

"Ayer por primera vez en mi vida me fui a dar un paseo por el campo sin móvil y sin reloj. Necesitaba un rato de desconexión, pero de verdad", explicaba en una historia en Instagram. Un paseo que le ha supuesto algo más que un descanso, también ha sido un momento para ver las cosas desde otra perspectiva a la que no estaba acostumbrada. "Tuve conversaciones con quien me iba cruzando. Hice eye contact con una niña, fue muy guay, me vi a mí de pequeña reflejada en ella".

Y es que es verdad que ir a dar un paseo por la calle o el campo sin teléfonos móviles no supone tampoco una cosa espectacular ni de la que ir presumiendo y ella misma lo asume. Pero, en su caso, el móvil es con lo que trabaja y gana dinero, por lo que le cuesta mucho estar un tiempo sin él, aunque sean unos minutos. De ahí, reflexiona y aprovecha para aconsejar a sus seguidores que tienen que tener "tiempo de calidad" para ellos mismos.

Cada uno puede aprovecharlo como quiera, ella lo ha dedicado a diversas cosas que han hecho que se encuentre mejor. "Me he despertado renovada gracias al poder de las cosas pequeñas y sobre todo por volver a disfrutar de mi soledad. Siempre me ha encantado pasar tiempo sola y llevaba tiempo con un poco de miedo a ella. Me he recuperado a mí misma", ha terminado diciendo.