Anabel deja el trabajo con Isabel Pantoja y se suma al equipo de su primo: juntos de gira a un día de una nueva fecha de la tonadillera

Anabel Pantoja atiende su ajetreada agenda de influencer que este año ha estado más plagada que nunca de eventos. La "sobrinísima" gana cada vez más tereno en el campo de la creación de contenido, pero no se olvida de su faceta de colaboradora televisiva e, incluso las giras de su tía, a la que acompaña asiduamente. Sin embargo, esta vez ha tenido que elegir entre una u otra cosa, con asuntos familiares de por medio.

Estos días el grueso de los influencers más relevantes del país se encuentran en Maspalomas, celebrando el festival Desalia, donde no ha podido faltar Anabel Pantoja. Como cualquier festival, ha una serie de artistas invitados, y uno de los primeros es ni más ni menos que su primo Kiko Rivera. El dj se encuentra en un muy buen momento profesional y hace ya unas cuantas semanas que arrancó sus compromisos de cara a la temporada de verano.

Sin embargo, este evento ha coincidido por calendario con uno de los conciertos de Isabel Pantoja, concretamente el que se celebrará en Zaragoza el sábado 25 de mayo. Un cambio relevante, ya que estamos muy acostumbrados a ver a la sobrinísima entre bambalinas.

A pesar de los enfrentamientos familiares entre madre e hijos, Anabel sigue manteniendo una relación impecable con todos, y tampoco ha evitado sacarse alguna que otra foto junto a su primo Kiko. Por su parte, el dj no lo ha podido pasar mejor en Canarias.

"Lo que he vivido esta tarde en Desalia se quedará grabada pa siempre en mi corazón. ¡Un ambiente increíble la gente disfrutando y yo me lo he pasado como un niño pequeño! Qué bonito es disfrutar de tu trabajo pero más bonito es veros disfrutar a vosotros", escribía Kiko Rivera junto a este vídeo resumen con el que acostumbra a mostrar a sus seguidores sus conciertos. Una actuación que esta vez quiso dar por terminada con un chapuzón en la piscina.