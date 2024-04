La relación que une a Anabel Pantoja con Carlo Costanzia: "Nos conocimos hace mes y medio".

Hace pocas semanas salió a la luz una posible nueva relación y en la que estaba involucrado Carlo Costanzia. El que es novio de Alejandra Rubio, vivió a las pocas semanas de salir con la hija de Terelu Campos, varios encontronazos con la que había sido su anterior novia, Jeimy. Después de aclararlo todo y que las cosas se tranquilizasen, parece ser que la ex de Carlo ha encontrado un nuevo amor.

Esta nueva pareja no solo involucra a la ex de Carlo Costanzia, sino también a la anterior pareja de otro rostro conocido como es Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja tuvo su romance con Yulen Pereira, un deportista madrileño con el que estuvo varios meses. Sin embargo, esa pareja también se rompió con el tiempo.

Ahora, parece que tanto Yeimy como Pereira han cruzado caminos y han podido empezar una nueva relación. El propio Pereira acudió al plató de Fiesta para aclarar el asunto y dar su versión de los hechos. "Nos conocimos hace mes y medio por redes. Cuando la vi en TikTok dije, 'wow, qué mujer'. Empezamos a hablar y quedamos unas cuantas veces y ya está, hasta ahí, ya no somos ni amigos, ella ha tomado su camino y yo el mío. Al final somos dos personas muy distintas y bueno, ahí quedó la cosa", explicó Pereira a Emma García.

"Ella ha salido de una relación hace poco tiempo y no era su momento, pero a mí realmente no me hubiera gustado tener nada más con ella, igual que a ella tampoco conmigo, le deseo lo mejor y espero que ella a mí también", fue su versión para hacer entender los motivos por los que no acabaron siendo pareja. Según los rumores, este acercamiento entre Yeimy y Pereira no le sentó nada bien a Carlo Costanzia que, por otro lado, tampoco ha provocado ningún altercado como se llegó a decir.

Por su parte, Anabel se encuentra también en medio de una relación con David Rodríguez, con quién cumplió un año de noviazgo el pasado mes de febrero. La sobrina de Isabel Pantoja está atravesando una época muy feliz de su vida, con diferentes proyectos y centrada en su familia y amigos.

Anabel viaja a Los Ángeles

Anabel Pantoja está que no para en las últimas semanas. La exconcursante de Supervivientes acumula sus diversas intervenciones en televisión, siendo una de las colaboradoras habituales del debate de Supervivientes, con viajes acompañando a su tía Isabel o promociones que realiza en su papel de influencer. Anabel está en un momento de su vida en el que cuenta con diversos proyectos a la vez.

La semana pasada, sorprendió a sus seguidores yéndose de viaje a Los Ángeles. La colaboradora del corazón ha escogido un momento muy especial para cruzar el charco y es que este viaje coincidió con el comienzo de la Feria de Abril, una de las fechas marcadas en el calendario de muchos sevillanos. Para la propia Anabel ha sido muy duro tener que dejar de lazo la Feria por un año, pero es que contaba con un proyecto en Estados Unidos.

Como cada año, por estas fechas, muchas influecers españolas viajan a California para acudir al Coachella Festival, uno de los eventos musicales del año y en el que las tendencias de moda cuentan con mucha importancia. Es por eso que las marcas suelen hacer un esfuerzo económico en pagar el viaje a influencers, como ha sido el caso de Anabel Pantoja, que se encuentra unos días alejada de todo el foco mediático que hay en el país.