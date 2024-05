Carmen Borrego desvela lo que nadie vio de Ángel Cristo en Supervivientes: "Le llamaron la atención en repetidas ocasiones"

Si hay un concursante que desde el principio del reality se ha convertido en el blanco de sus compañeros ese es Ángel Cristo. El hijo de Bárbara Rey abandonaba España y ponía rumbo a Honduras para embarcarse en una exigente experiencia en la que está haciendo de todo menos amigos.

Aquí no dejaba su vida mucho mejor de la que está teniendo en Honduras. El hijo mayor de la vedette se iba del país contando cómo había sido su infancia como hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo y los duros recuerdos que tiene por su turbulenta convivencia familiar.

Pero si el hijo de la vedette la liaba antes de poner rumbo a Honduras, su salida del reality no ha ido mucho mejor.

Ahora, Carmen Borrego, quien fuera compañera de Cristo en el reality y una de sus mayores pesadillas, contaba en Así es la vida, más secretos del comportamiento del hijo de Bárbara Rey.

Borrego tira de la manta

Ángel Cristo Jr. ha protagonizado una polémica llegada a España tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes'. Viendo la secuencia, Carmen Borrego nos contaba que su compañero de reality se saltó otras normas antes incluso de empezar su participación en el concurso, en concreto, nada más coger el avión.

Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. fueron compañeros en 'Supervivientes'. Él acaba de ser expulsado por la organización dado que, tras una discusión con Aurah Ruiz, decidió saltarse el perímetro de seguridad y, no solo eso, caminar hasta otro extremo de la isla y permanecer tres horas desaparecido. Durante este tiempo, gran parte del equipo de la organización salió en su busca, poniendo en riesgo su propia integridad física, y tuvo que intervenir la fuerza naval de Honduras.

Pasados los días, el ya exconcursante ha vuelto y, aunque no ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación que le esperaban en el aeropuerto, ha dicho mucho con su actitud. Muy serio, caminaba con su inseparable tridente en la mano, un objeto del que no se ha separado pero al que ha tenido que renunciar poco después, dado que no cabía en el coche en el que tenía que desplazarse.

"La llegada de Ángel ha sido más cómica que la tuya", decía Makoke a Carmen y la aludida replicaba: "Es más que yo en todo, es mejor superviviente... Pero si ha metido el palo en el avión es que hace lo que quiere en los aviones, yo lo he vivido".

Pasados los minutos, explicaba que Ángel Cristo se "salta las normas" en los aviones: "Yo estando presente se le ha llamado la atención en repetidas ocasiones por la tripulación porque se salta las normas (...) En los aviones no se va a la playa porque está prohibido pero él sí va a la playa, se le advierte repetidas veces y él hace lo que quiere, a mí no me hace gracia".