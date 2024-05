Kiko Matamoros sentencia a Jorge Javier Vázquez: "Que pida perdón".

Kiko Matamoros ha estado los últimos días muy beligerante con Supervivientes y la organización del programa después del asunto de Ángel Cristo y su huida por la isla hondureña. También se refirió a uno de los momentos más misteriosos de esta edición, en el que se dice que Arantxa del Sol agredió al hijo de Bárbara Rey en una lancha. Un episodio bochornoso y del que no han querido hacer ninguna declaración.

El propio Ángel Cristo, en su afán de no callarse nada y evitar las normas del programa, se refirió en varias ocasiones a este hecho, acusando a Arantxa del Sol de ir de víctima y animándola a contar la supuesta verdad de lo que pasó. Ante esto, Kiko Matamoros ha respondido a la organización del reality, instándoles a rectificar y lanzar un comunicado pidiendo perdón por cómo han tratado el tema".

"Una vez metidos en la mierda hasta las cejas, la única posibilidad de salvar la cara es que hoy, cuando empiece la gala, Jorge Javier Vázquez, en nombre de la productora, del programa, de la cadena y el grupo Mediaset, dé respuesta a toda la contestación que hay en las redes sociales, pidan perdón, reconozcan que no han hecho bien las cosas y que debieron sancionar desde el primer momento la agresión de Arantxa a Ángel en la barca", explicó el colaborador.

"Si quieren pedir perdón, pueden empezar por este orden. Primero, por mentir a la audiencia; después, por utilizar a los concursantes; y tercero, por estar sosteniendo un mensaje nocivo (de Ángel Cristo) durante tres horas porque viene cojonudamente para hacer un 21% de audiencia", añadió, echando culpas también por mantenerse al margen de ciertas declaraciones de Ángel Cristo.

Amenazado por la organización

“Ángel Cristo es evacuado en una barca del concurso, se pierde durante 3 horas y se le combina a que olvide el episodio, a que no lo nombre. Se le presiona para que actúe de esa forma. Ángel se ve forzado a silenciarlo y se ve forzado a callar bajo amenaza”, denuncia Kiko Matamoros para continuar sacando a la luz que esta premisa se le fue dada también al resto de supervivientes a través de Kiko Jiménez de la mano del director del programa.

“Así es como funcionáis”, resumía Matamoros no sin antes lanzar una amenaza demoledora: “No me extraña cómo me habéis querido ensuciar esta tarde como persona. Yo os he ensuciado como profesionales, porque sois unos sucios. Pero si queréis seguir a la guerra personal, tengo para todos”, sentenciaba.