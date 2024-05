Kiko Matamoros critica el concurso de su hija después de recibir la invitación de Supervivientes: "Podría haber elegido peor"

Kiko Matamoros ha roto su silencio para hablar del concurso de Supervivientes de su hija y cómo lo ha visto desde fuera. El excolaborador de Sálvame es una de las personas que Mediaset vetó después de hacer una remodelación en diferentes programas. Ante esto, Kiko Matamoros dejó de lado sus participaciones televisivas para centrarse en su vida privada. Sin embargo, ha vuelto al foco mediático después de que se confirmase su participación en 'Ni que fuéramos Shh' nuevo programa que emula a Sálvame.

Con este nuevo proyecto por estrenar, Kiko ha declarado por primera vez en mucho tiempo para hablar de lo que ahora será la competencia. Matamoros aseguró que el programa Supervivientes le había invitado, contra todo pronóstico, para acudir al plató de Madrid y recibir a su hija. Sin embargo, rechazó la oferta. "Agradezco el detalle de que me hayan dado la oportunidad de ir a recibir a mi hija al plató, lo he declinado porque tengo mis motivos", señalaba dejando el tema ahí.

Pero no fue el único comentario que realizó sobre el concurso de su hija, también tuvo palabras para la cadena, acerca del accidente de su hija. "Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito", afirmaba de forma rotunda, después de asegurar que le gustaría haber tenido más contacto o información de su hija cuando ocurrió el accidente.

Por último, tampoco quiso olvidar a las personas cercanas a Laura y es que no puede perdonar el defensor que escogió su hija para acompañarle en plató. "Podía haber elegido un defensor peor, solo se me ocurre Suso", expresaba sin tapujos Kiko, sobre el amigo de Matamoros, el cual no ha tenido mucho peso en los debates, todo lo contrario que Diego Matamoros, cuando acudió al plató después de su retiro televisivo.

Fantasmas del pasado

Es bien sabido que, tras su primera ruptura con Benji, Laura Matamoros comenzó a mantener una relación romántica con el también influencer Daniel Illescas. Toda esta situación, que se produjo en el momento en el que ambos estuvieron separados, afectó posteriormente a la relación cuando Laura y Benji decidieron darse otra oportunidad.

Laura y Daniel estuvieron juntos diez meses, durante una de las separaciones de Matamoros y Aparicio y después de tener a Mati. Tanto amor dejó como resultado hasta una boda que en su día dio la vuelta al universo mediático. Ocurrió en Cuba, durante un viaje de influencers, donde realizaron un evento improvisado en el que se declararon "just married" a ojos de las redes y con palabras de amor eterno.

El primero en pronunciar unas palabras fue el novio, que profesó amor eterno a Matamoros: "Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida. Y ya sabes que eres el amor de mi vida" Los votos de Laura no se quedaron lejos de los de Illescas: "Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo".