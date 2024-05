Matamoros, entre la espada y la pared tras las declaraciones de Laura sobre su relación: ""Te aprovechas para estar en su casa"

El último día de Laura Matamoros en Supervivientes no ha estado marcado precisamente por la tranquilidad. La concursante, cuyo concurso ha estado marcado por la inestabilidad, coronó su estancia en Honduras con una discusión subida de tono frente a Miri, muy cercana a su familia. Y es que, la que se hiciera conocida tras su paso por Masterchef, resulta ser muy cercana a Anita, la hermana pequeña de Laura.

El roce entre ambas concursantes podría poner a Anita entre la espada y la pared, y de esto mismo han querido hablar Laura y Miri durante su último cara a cara antes de que la audiencia decidiera de que era hora de que Matamoros se marchara de Honduras de manera definitiva.

Todo arrancaba con Laura echando cara a su compañera de reality su nominación tras regresar de su evacuación por problemas de espalda: "Estoy enfadada porque creo que las formas que utilizaste fueron tremendas y te nominé porque era lógico".

Jorge Javier fue el encargado de echarle leña al fuego cuando le preguntó a Laura acerca de la amistad entre Miri y Anita. En primer lugar era Miri la que aclaraba que "no quería ni mencionarla", pero Matamoros sí quería: "No quieres ni merncionarla, pero bien que te aprovechas para estar en su casa".

Anita no dudó en responder de manera contundente: "No me aprovecho de estar en su casa, Anita me ha abierto las puertas de su casa con mucho amor porque somos muy amigas, no empieces con eso porque lo he pasado mal con este tema". Ni corta ni perezosa, Laura Matamoros volvió a la carga con su opinión: "Si fueran amigas de verdad y de toda la vida, a lo mejor mi hermana tendría el corazón partido, pero han pasado tantas cosas en nuestra vida....como para tener el dividido corazón por Miri o por mí. Y si se tiene que posicionar que se posicione".

Sin embargo, Miri quiso mantener a Anita al margen y no involucrarla en los problemas de la isla: "Es que no se tiene que poner de un lado o de otro, las que tenemos el problema somos tú y yo".