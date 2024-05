Preocupación por el estado de salud de una concursante de Supervivientes: "Todo me afecta al estómago"

Muchas son las personas que han pasado por la isla de Supervivientes y, especialmente en esta edición, varios los accidentes que han ocurrido. En uno de los años más marcados por las bajas prematuras, una de las exconcursantes más recordadas del reality ha confirmado un problema de salud que le afecta desde hace tiempo.

En la edición actual son varias las personas que han tenido que ser atendidas por los servicios médicos. Desde Zayra Gutiérrez, primera concursante en dejar el programa por recomendación médica, pasando por Carmen Borrego que también tuvo que dejar el concurso antes de tiempo o terminando con Aurah Ruiz y Laura Matamoros que sufrieron dos aparatosos accidentes que las dejaron apartadas durante unos días.

Ahora, una de las concursantes de la edición de Supervivientes de 2022 ha revelado que padece dos enfermedades. Se trata de Tania Medina y de manera sorpresiva ha revelado a sus seguidores en redes sociales los problemas que padece. "Tengo colón irritable, es un trastorno que hace que todo me afecte al estómago. Si me pongo nerviosa, tengo estrés...", empezó diciendo la exconcursante. "No me ha dicho que tenga nada más, pero iremos viendo".

Sin embargo, poco después comunicaba que tenía SIBO, una enfermedad con la que nota una serie de efectos. "Estoy muy cansada y tengo los ojos más amarillos. También tengo muchos granitos, no estoy durmiendo muy bien, tengo estrés, estoy tomando muchas decisiones, muchas cositas...", añadió.

Preocupada por su salud, se ha ido informando de esta problemática, que en un principio era desconocida para ella. "Me he enterado de que el SIBO te hace adelgazar. Así que he hablado con mi doctor para hacerme analíticas y pruebas". Después de que se lo diagnosticasen, ha estado repasando su estilo de vida para entender en que fases le puede afectar y de que forma.

"Es verdad que yo entreno mucho, hago cardio, bici... pero es un estilo de vida, a mí me gusta, es saludable. Así que por eso, la pérdida de peso, y que tengo algunos síntomas como el cansancio, los ojos amarillos, voy a hacerme un par de analíticas y pruebas", acabó señalando.