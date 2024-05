Borjamina para Reacción en cadena en directo: "Los días son un poco tristes"

Con mucho cariño y lleno de emoción, Borjamina, el portavoz de los Mozos de Arousa en Reacción en cadenaha querido leernos una carta muy especial que habían recibido. Se trata de una carta escrita por una anciana desde la residencia de Salamanca en la que vive.

Borjamina ha querido mostrarnos uno de los cientos de detalles y muestras de cariño que los Mozos de Arousa reciben cada día desde todas las partes de España. Los concursantes gallegos se han convertido en unos personajes televisivos muy queridos por el gran público y no dejan de hacérselo saber.

No suelen presumir del cariño recibido, pero han querido mostrarnos una tierna carta que habían recibido. Con mucha delicadez Borjamina nos ha leído su contenido: “Me llamo Ascensión. Estoy en una residencia, los días son un poco tristes, pero cuando llega la tarde, estoy esperando que llegue el programa ‘Reacción en cadena’ y los gallegitos, que no saben el bien que me hacen, no quiero que pierdan jamás. Salamanca a 16 de abril de 2024”.

Ion Aramendi ha querido mandarle un gran abrazo a Ascensión y le ha dedicad una nueva victoria de los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’.

El público también ha querido compartir qué significa los Mozos de Arousa para los fans de Reacción en cadena. "Si un dia pierden los mozos.., yo dejaré de ver el programa!" "Genial Ascención, el mismo nombre que mi abuela, yo, de momento lo veo desde casa, pero me uno a las palabras de Dña. Ascensión, no quiero que los mozos pierdan y me da mucha alegría el programa!". "hicos,como siempre ahí seguimos junto a ustedes todas las tardes a pie del cañón!! Pero me sabe fatal lo fácil que se lo ponen a los Aspirantes y lo difícil que se lo ponen a ustedes!! Es alucinante lo injustos que son!!...les queremos galleguiños guapos", han declarado varios espectadores en el vídeo que ha compartido el programa en su cuenta oficial de Instagram.

Líos con la fama

Ion Aramendi estaba impaciente porque los Mozos de Arousa nos contaran una divertida anécdota que les había sucedido unos días antes durante su asistencia a un partido de baloncesto y no ha podido contener la risa al escuchar el desenlace de la misma.

Los Mozos de Arousa son unos concursantes muy agradecidos y siempre tienen una sonrisa, y un gracias para los fans que se les acercan por la calle incluso, cuando están durmiendo en el tren. En esta ocasión y según nos ha contado Bruno, estaban viendo un partido de baloncesto en el Wizink Center de Madrid cuando una pareja se acercó a ellos para pedirles una foto. Los concursantes gallegos, como no podía ser de otra manera accedieron a ponerse, bueno, todos no. Borjamina ha dejado claro que él no se puso y Raúl ha intentado disimular diciendo que él se puso solo un poquito. Bruno no se ha escondido y ha explicado que él se puso en la foto hasta que la pareja le dijo que la foto era de ellos solos.

Sí, existe alguien en España que todavía no conoce a los Mozos de Arousa, los jóvenes gallegos que siguen haciendo historia de la televisión día a día y que ya cuentan con más de un millón seiscientos mil euros de premio acumulado.